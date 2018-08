VIDEO US Open: Scena rar întâlnită în tenis - A făcut arbitrul Mohamed Lahyani pe antrenorul pentru Nick Kyrgios?

Mohamed Lahyani a fost unul din personajele centrale ale zilei de la US Open, arbitrul (unul din cei mai apreciați din circuit) ieșind în evidență printr-un gest rar întâlnit în sportul alb: a coborât din scaun și a discutat cu Nick Kyrgios în cursul unui schimb de terenuri. Suedezul s-a postat în fața scaunului australianului, discuția semănând mai degrabă cu "on-court coaching" de la feminin.

În acel moment, Nick era condus de adversarul său cu 6-4 și 3-0. Întâmplător sau nu, australianul a revenit și l-a învins pe Pierre-Hugues Herbert în patru seturi, scor 4-6, 7-6(6), 6-3, 6-0.



Ce i-a spus, printre altele, Lahyani lui Kyrgios:





"Vreau să te ajut...Tu eşti un tip formidabil pentru acest sport. Dar nu eşti tu, ştiu asta".



Răspunsul lui Herbert:





"Nick nu e de blamat, atât timp cât nu a cerut nimic. Dar comportamentul şi motivaţia lui pe teren s-au schimbat din acel moment şi apoi a dominat partida. Pe de altă parte, văzând înregistrarea video, sunt furios pe arbitru. Nu ar fi trebuit să coboare din scaun şi să-l convingă pe Nick. A influenţat această acţiune jocul? Nu vom şti niciodată. Sunt şi mai supărat pe comunicatul USTA, care ne ia clar de proşti. Toţi am auzit pe video ce i-a spus arbitul lui Nick şi asta îi depăşeşte funcţia. Mda, e uman, dar aştept încă o explicaţie", a scris Herbert, pe Twitter.



De cealaltă parte, nonconformistul australian s-a rezumat să precizeze că intervenția arbitrului de scaun nu a avut niciun efect.



Organizatorii de la US Open au precizat într-o primă fază că arbitrul suedez s-a temut doar că jucătorul australian ar fi avut nevoie de ajutor medical. Va fi făcut însă un raport în legătură cu acest incident.



"Lahyani a fost îngrijorat că jucătorul ar fi avut nevoie de îngrijire medicală. Lahyani i-a transmis lui Kyrgios că, dacă se simte rău, organizatorii îi pot oferi asistenţă medicală. De asemenea, el l-a informat pe Kyrgios că, dacă lipsa lui de interes continuă, atunci va fi nevoit să acţioneze. El i-a sugerat din nou lui Kyrgios că poate primi asistenţă medicală. La următoarea pauză, Kyrgios, condus cu 4-1, a primit tratamentul unui fizioterapeut", se arată în comunicatul USTA.

"Layhani este un om bun, care ţine la oameni. Îmi place mult de el ca om. A făcut ceva ce nu trebuia să facă. Este un comportament pe care am putea să îl vedem mai des. Din păcate, timpul şi locul au fost nepotrivite. Sper că nu va fi pedepsit drastic" - Andy Roddick.





Aici poți urmări toată faza dintre Lahyani și Kyrgios:





Kyrgios won the second set after a pep talk from the chair umpire Mo Lahyani.



A USTA rep told me it is already looking into Lahyani's conduct in this match.



