LIVEText Simona Halep vs Kaia Kanepi 2-6, 2-4 / Simona a rupt racheta si a fost avertizata de arbitrul de scaun - E nevoie de un restart

US Open









2:4 Kaia incepe cu o scurta (15-0), a facut foarte bine pasul la fileu. Kanepi face a doua dubla greseala, se simte putina presiune in bratul acesteia...Din pacate, Simona continua sa fie imprecisa la retur (30-15). Desi avea punctul in buzunar practic, Kaia rateaza un smash (30-30). Game foarte important...Halep continua sa trimita prea scurt, iar Kanepi nu o iarta. Motiv pentru Simona sa dea cu multi nervi intr-o minge - a scapat insa de avertisment. Noroc pentru Halep, adversara greseste o minge - egalitate. Alearga incredibil Simona, dar nu este suficient, inca o sansa de game pentru Kaia. Dupa ce a dominat schimbul, Simona a ratat un voleu drive ce parea la indemana...S-a facut 4-2 pentru Kanepi.







Ar putea fi un game crucial pentru desfasurarea partidei, un break facut acum ar putea sa ii zdruncine increderea sportivei din Estonia...







2:3 Este pentru prima data cand Kaia este trimisa in defensiva, 15-0 pentru Halep. Nu se schimba insa mare lucru: Kaia conduce schimburile, Simona se afla la un metru si ceva in spatele baseline-ului (15-15). Nu poti castiga cu un joc defensiv in fata unei sportive pentru Kanepi...Kaia greseste complet o scurta, iar din tribune se aude "Simona, Simona!". Inca o lovitura puternica a adversarei, Halep are doua mingi de game (40-15). Da, game-ul ii revine Simonei - a jucat ceva mai bine, a incercat sa conduca punctele, tabela ii mai zambeste putin in aceste momente: este 3-2 (cu break) pentru Kaia...







1:3 Kaia face un mic cadou (0-15). Nu poti insa sa ai pretentia sa revii in joc numai pe erorile adversarei...Deplasata dintr-o parte in alta (exact ce ar fi trebuit sa faca ea), Simona nu mai poate returna peste fileu (15-15). Kanepi rateaza complet un smash, 15-30. Sta mai bine intr-un schimb Simona, sunt doua sanse de break (15-40). Kanepi face primul game slab din acest meci, incheiat cu o dubla greseala (este 3-1 pentru sportiva din Estonia)







0:3 Este nevoie de un serviciu mai variat si mai puternic, o invita efectiv pe adversara sa trimita retururi castigatoare...Exact ce spuneam, la 30-0, Simona trimite in centrul careului de serviciu, iar Kaia face ce stie mai bine: trimite adevarate trasoare...Departe de minge, Simona trimite mult in aut, este 30-30. Urmeaza puncte foarte importante, aici s-ar putea juca soarta meciului. Kanepi trimite adanc, face diferenta la retur, inca o minge de break...Sunt deja doua break-uri in fata pentru Kaia, este 6-2, 3-0 in acest moment...Ce mai poate fi facut?







0:2 Simona rupe racheta dupa inca o eroare, nu este deloc un moment prea bun pentru liderul mondial...Nu functioneaza nimic: retur, joc de picioare, nimic...Punct facut de Halep dupa o eroare a adversarei (30-15). Kanepi joaca perfect: variaza incredibil, trimite o scurta, este 40-15. Sunt mingi de 2-0 pentru Kaia...Inca o data trimite pe tusa Kanepi, s-a facut intre timp 2-0...





0:1 Halep este la serviciu in primul game din setul al doilea. Continua insa erorile, minge trimita mult in aut (15-15). Dintr-o pozitie usor inghesuita, Kanepi trimite in afara terenului. Simona nu ar trebui insa sa joace la greseala adversarei...Kaia face spectacol si inchide schimbul cu o scurta de mare finete (30-30). Au trecut 33 de minute de la primul punct si Simona inca nu este pe teren...Este departe de forma aratata pe hard in aceasta vara. Rigida, blocata pe picioare, Simona mai produce o eroare nefortata: minge de break (30-40). Din fericire, Kaia ofera o mana de ajutor: trimite in afara terenului - egalitate. Halep nu o deplaseaza deloc pe Kaia, nu conduce schimburile, Kanepi isi vede linistita de planul tactic...Inca o minge de break - nu merge nimic in jocul liderului mondial...Pe uin serviciu doi moale, Kaia mai trimite un trasor, iar break-ul apare din startul setului al doilea. Simona, e momentul trezirii!







Simona nu a avut nici macar o minge de break, in timp ce Kaia a avut procentaj 100% la aceasta categorie: a fructificat ambele sanse de break avute. 13-6 la lovituri castigatoare pentru Kanepi in primul set...Halep a revenit dupa o pauza de vestiar, sa speram ca si-a adunat putin gandurile. Este adevarat, si la Roland Garros a pierdut fara drept primul set in turul intai, iar apoi a avut puterea sa revina. Vom vedea ce va fi astazi...







2:6 Kaia serveste cu mingi noi (de parca nu ar fi trimis oricum cu atata forta)...Kanepi trimite cu atata forta, mingile de-abia sunt vazute cum trebuie pe reluari (30-0). Forehand in cross, trei mingi de set pentru Kanepi (40-0). Dupa 28 de minute, Kaia castiga primul set. A fost, in mod evident, jucatoarea mai buna. A fost pe tot terenul, si-a asumat multe riscuri, iar ofensiva i-a adus satisfactie...







2:5 Kanepi este pe tot terenul, trimite minunat un rever in lung de linie pe contre-pied (0-15). Isi aduce aminte si Simona ca este pe teren, dreapta inside-out isi atinge tinta (15-15). Contre-pied de efect, Halep castiga al doilea punct consecutiv: 30-15. Din pacate, nu poate face nimic pe retur agresiv al adversarei, este 30-30. Forehand inside-in, lovitura cu mare incredere din partea Simonei: 40-30. Halep intrerupe seria castigatoare a adversarei, dar este nevoie de mult mai mult pentru a ramane in acest set. Precizia la retur sa isi faca rapid aparitia pe teren, Kaia va servi in minutele urmatoare pentru a castiga primul set...







1:5 Dupa o prima minge castigata, Halep trimite in continuare pe centrul terenului, acolo de unde Kaia isi face in voie jocul sau bazat pe forta. Urmeaza si un as: 30-15. Halep nu o deplaseaza deloc pe masiva sa adversara, ii trimite la mana cum se spune, ia Kanepi face ce stie mai bine: trimite cu multa putere. Intre timp s-a facut 40-15. Este 9-3 la lovituri castigatoare pentru jucatoarea din Estonia. Kanepi castiga al cincilea game la rand, este 5-1 deja...







1:4 Un rever blocat ii aduce Simonei un passing frumos (15-0). Este nevoie de asemenea lovituri pentru ca moralul Simonei sa iasa putin din aceasta "umbra". Kaia continua sa fie foarte precisa la retur: inca o data gaseste linia (30-15). Procentaje foarte slabe pentru Halep la serviciu: 55% pe primul si 40% pe al doilea...O dreapta inversa cade in afara terenului (a lovit tarziu mingea), minge de dublu break pentru Kanepi...(30-40). Kaia puncteaza inca o data cu returul sau violent, ar fi fost momentul pentru o venire a lui Darren Cahill. De aceasta data insa, Simona va fi nevoita sa se descurce singura...Este 4-1 pentru Kaia in acest prim set. Unde s-a facut diferenta pana acum? La serviciu si la retur, acolo unde Kanepi a fost foarte precisa...





1:3 Kaia trimite pe linie, serviciul a facut insa diferenta (15-0). Un schimb mai lung ii revine jucatoarei noastre, Simona isi cauta inca reperele (15-15). La retur, reverul inca ii joaca feste, iar Kanepi este din nou in avantaj pe tabela (30-15). Fileul arunca mingea in afara terenului, banda a tinut de aceasta data cu Simona (30-30). Urmeaza un punct foarte important. Inca o eroare cu reverul, nu este intrata prea bine in meci Simona - multe erori...Inca un retur in afara terenului, se face 3-1 pentru Kaia. Nu este tocmai inceputul de meci pe care il asteptam, mai ales dupa evolutiile bune de la Montreal si Cincinnati...





1:2 Kaia joaca totul pe cartea atacului, iar apoi trimite cu dreapta mult in afara terenului (metri)...Desi ajunge la o scurta, Simona trimite putin in aut, langa fileu (15-15). Tactica Simonei este deocamdata aceea de a o juca pe adversara mult pe backhand - Kaia are un forehand foarte foarte puternic. Tocmai ce vorbeam de forehand, Kaia castiga punctul cu un voleu drive (15-30). Pe o minge lung, Kanepi nu mai poate controla mingea, egalitate la 30. Poate fi un game complicat pentru liderul mondial. Desi a servit bine la teu, Simona a trimis in fileu cu reverul - eroare mare. La minge de break, Kanepi inventeaza un lob de generic, iar tabela se modifica in dreptul ei: 2-1 cu break pentru jucatoarea din Estonia. Urmeaza un game foarte important, in care Simona nu trebuie sa o lase pe adversara sa se distanteze...







1:1 In spatele serviciului, Kaia este de neoprit: loveste violent, Simona nu poate inteveni in niciun fel (15-0). Kanepi nu prinde linia, mingea se duce putin in afara terenului, este 15-15. O filmare de la nivelul terenului ne arata cu cat viteza vine mingea din serviciul jucatoarei din Estonia...La 30-30, Kaia trimite o dreapta in lung de linie, are sansa sa egaleze la 1 pe tabela. Halep incearca un passing din deplasare, mingea ramane in plasa. Este 1-1, sunt mai multe reglari de facut in jocul celor doua...







1:0 Meciul a inceput cu Simona la serviciu. Primul punct ii revine fara emotii Simonei, a servit perfect. Vine un as, primul al partidei (30-0). Dupa un schimb cu mingi lungi, cu adancime, Kaia puncteaza si ea pe tabela (30-15). Kanepi este incredibila la retur, profita de serviciul doi, iar apoi inchide punctul cu un smash care s-a dus mingea in inaltul tribunei (30-30). Serviciul o ajuta din nou pe Halep: 40-30. Kaia o trimite pe Simona in defensiva, mult in spatele baseline-ului, dar Halep are armele necesare si picioare puternice, iar punctul ii revine. Este 1-0 pentru liderul mondial





Kaia a castigat tragerea la sorti si a ales sa fie la primire. A doua arena ca marime de la US Open nu este plina, dar e totusi ora 11 la New York...







Cele doua jucatoare sunt pe teren, Simona Halep si Kaia Kanepi sunt pregatite sa se dueleze. Impresionanta noua arena Louis Armstrong...14000 de locuri







Totul este pregatit in complexul de la US Open, deja aleile sunt pline, in doar cateva minute vor incepe primele meciuri ale editiei din 2018







"Cred ca Simona Halep devine favorita, este cea mai buna jucatoare din lume. Cred ca pe un teren rapid va fi foarte greu de invins, ma tem pentru ea doar in prima saptamana de concurs" - Mats Wilander, la Eurosport.







Cu o ora si ceva inainte de startul partidei, Simona s-a antrenat alaturi de Darren Cahill pe arena unde o va infrunta pe Kaia Kanepi







Debutul Simonei Halep la US Open are loc luni pe noul Louis Armstrong, fiind primul meci al zilei (de la ora 18:00, ora României). Adversară îi va fi Kaia Kanepi (Estonia, 33 de ani, 44 WTA, 1,81 metri). Kanepi este o sportivă puternică, adepta tenisului în forță, rămâne de văzut cum va reuși Simona să "absoarbă" tăria loviturilor care vor veni de peste fileu. Meciul va putea fi urmărit în direct pe Eurosport 2 și LiveText pe HotNews.ro.