David Ferrer se retrage din tenis la vârsta de 36 de ani

"Va fi ultimul meu grand slam, e deja un trofeu să am şansa de a juca împotriva lui Rafael Nadal pe terenul central de la US Open. Iubesc tenisul şi nu vreau să-l părăsesc. Fizic este mai dur, nu mai am nivelul pe care doresc să-l am", a declarat jucătorul de 36 de ani, pentru El Espanol.





Ferrer va mai juca la Cupa Hopman şi la turneele de la Auckland, Buenos Aires, Acapulco, Barcelona şi Madrid. El doreşte să se retragă în ţara sa, după turneele pe zgură, suprafaţa lui favorită, de la Barcelona şi Madrid

Jucătorul spaniol, acum pe locul 148 ATP, a câştigat 27 de titluri la simplu şi a mai disputat alte 25 de finale, acumulând premii de peste 31 de milioane de dolari. El are în palmares trei trofee ale Cupei Davis, iar în 2013 a fost numărul 3 mondial, cea mai bună clasare din carieră.





Ferrer îl întâlnește în primul tur al US Open pe liderul ATP, Rafael Nadal, marți, la ora 3:30. Nadal conduce în întalnirile directe, având 24 de victorii în 30 de partide.





Cele mai bune rezultate la turneele de Grand Slam din cariera spaniolului au fost: finala Roland Garros (2013), semifinale la US Open (2007, 2012) și la Australian Open (2011, 2013) și sferturi la Wimbledon (2012, 2013).





În 2018, jucătorul în vârstă de 36 de ani a obținut nouă victorii și a pierdut 17 partide, acumulând premii de aproximativ 430 de mii de dolari. Cel mai bun rezultat al anului l-a avut la chiar primul turneu, cel din Auckland, unde a fost eliminat în semifinale de Juan Martin del Potro.