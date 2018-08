​US Open: Simona Halep vs Kaia Kanepi (de la ora 18:00) / Cine este și cum joacă sportiva din Estonia

Foto: Twitter - US Open

​​Debutul Simonei Halep la US Open va avea loc luni pe noul Louis Armstrong, fiind primul meci al zilei (de la ora 18:00, ora României). Adversară îi va fi Kaia Kanepi (Estonia, 33 de ani, 44 WTA, 1,81 metri). Kanepi este o sportivă puternică, adepta tenisului în forță, rămâne de văzut cum va reuși Simona să "absoarbă" tăria loviturilor care vor veni de peste fileu. Meciul va putea fi urmărit în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





*Diferența de fus orar între București și New York este de șapte ore. Cand în România este este 10:22, la New York este 03:22.







În urmă cu un an de zile, Simona Halep a părăsit US Open chiar din runda inaugurală, fiind învinsă de Maria Sharapova. Mai multe detalii aici.





Ce a spus Simona despre tragerea la sorți:





"Darren Cahill mi-a spus că am parte de cea mai dificilă parte de tablou la US Open. Crede că e dificil, însa o voi lua meci cu meci. Important este să câştig primul meci şi apoi voi beneficia de un plus de încredere.





Vreţi să ştiţi reacţia mea când am aflat cu cine voi juca? 'E dificil'. Da, e foarte dificil, o tragerea la sorţi foarte grea. Va fi o adevărată provocare. Dar, sincer, nu simt prea multă presiune. Anul trecut am pierdut în primul tur, deci mai rău de atât nu se poate. Sunt optimistă. Simt că am o şansă mare să câştig câteva puncte şi e o şansă mare să visez că pot câştiga un alt turneu important", a precizat Halep la Eurosport.







Cine este Kaia Kanepi







Kaia Kanepi





Născută pe 10 iunie 1985 la Tallinn, Estonia. Are 1,8 metri și 74 de kilograme. Este jucătoare de mâna dreaptă, execută backhandul cu două mâini.







Ajunsă la 33 de ani, Kaia va avea parte de un meci de gală în primul tur de la US Open, competiție unde se va afla de cealaltă parte a fileului cu numărul unu mondial, Simona Halep.







Cele două s-au cam "ocolit" în circuitul WTA, statisticile reținând doar un meci.

Simona și Kaia s-au întâlnit o singură dată, în urmă cu patru ani, la Doha. A fost o victorie în trei seturi pentru actualul lider mondial, scor 6-4, 3-6, 7-6(5).







Aflată în prezent pe locul 44 în lume, Kaia (Estonia) este o jucătoare masivă (1,81 metri), cu multă forță în lovituri, dar și cu o deplasare care nu s-a ridicat întotdeauna la cel mai înalt nivel. Este, dacă vreți, genul de jucătoare pe care Simona o poate "plimba" dintr-o parte în alta a terenului dacă reușeste să ia prim-planul în schimburi.







Are un prim serviciu foarte puternic (greu de returnat în unele momente), o dreaptă violentă (cu multă forță, plată în nenumărate rânduri) și un rever care trimite mingea puternic în special în lung de linie. Este genul de jucătoare capabilă de meciuri foarte bune dacă este lăsată să facă pasul în teren. Vine de multe ori la fileu, fiind o sportivă obișnuită cu "plasa" - evoluează constant în turneele de dublu.







Simona trebuie să-și asume riscuri, un joc defensiv nefiind tocmai indicat împotriva unei sportive cu atâta explozie în lovituri.







Kaia a câștigat de-a lungul carierei patru turnee WTA, iar cel mai bun sezon din punct de vedere financiar a fost cel din 2013: a câștigat $732.125.







Dintre toate Grand Slam-urile, cel mai bine pare să se simtă (dacă ne uităm la numărul de victorii) la US Open: 18-10 (victorii / înfrângeri). Mai are bilanț pozitiv la Roland Garros (13-11), 10-10 la Wimbledon și 8-9 la Australian Open.







Ce a făcut la celelalte Grand Slam-uri din acest an:





Australian Open: turul trei, le-a învins pe Dominika Cibulkova și pe Monica Puig. A pierdut cu Suarez Navarro.







Roland Garros: A fost învinsă în turul întâi de Daria Kasatkina.







Wimbledon: A pierdut meciul din turul inaugural cu Sara Sorribes Tormo.





US Open-ul (ultimul Grand Slam al anului) se va disputa în perioada 27 august - 9 septembrie. Competiția va fi în direct pe Eurosport, LiveText și Livescore pe HotNews.ro. Ultimii câștigători de la simplu sunt Rafael Nadal și Sloane Stephens.







Aici poți vedea rezumatul partidei Kaia Kanepi vs Dominika Cibulkova, din turul întâi de la Australian Open 2018: