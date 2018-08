VIDEO New Haven: Aryna Sabalenka a cucerit primul său titlu WTA

Sâmbătă, în finala competiţiei, Sabalenka a întrecut-o în două seturi, 6-1, 6-4, pe spaniola Carla Suarez Navarro, nr.30 mondial.



Graţie acestui succes, Sabalenka, care a început săptămâna de pe poziţia a 25-a în ierarhia mondială, cel mai bun clasament din carieră, îşi va face intrarea de luni în top 20 mondial, confirmându-şi statutul de adversară redutabilă la US Open.



Belarusa a făcut senzaţie la Montreal, eliminând-o pe Nr.2 mondial Caroline Wozniacki, în turul 2, dar mai ales la Cincinnati unde a ajuns până în semifinale, unde a fost învinsă de românca Simona Halep, Nr.1 mondial.



În primul tur la US Open, Sabalenka va juca cu americanca Danielle Collins (Nr.36).



În finala probei de dublu, victoria a revenit cuplului ceh Andrea Sestini Hlavackova-Barbora Strycova, care a dispus cu 6-4, 6-7 (7/9), 10-4 de perechea taiwanezo-germană Su-Wei Hsieh/Laura Siegemund.

