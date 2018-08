Roger Federer, înainte de începerea Grand Slam-ului din New York: "Sunt nerăbdător. US Open este o prioritate mai mare anul acesta decât anul trecut"

Elveţianul Roger Federer, Nr.2 mondial, a afirmat, vineri, că va aborda ediţia de anul acesta a US Open (27 august-9 septembrie), ultimul turneu de Grand Slam din acest an, în condiţii mai bune de dispoziţie decât în sezonul 2017, informează AFP, potrivit Agerpres.





"Sunt nerăbdător, sunt mulţumit că sunt în formă şi pentru că mă simt bine în acest turneu", a explicat fostul lider mondial într-o conferinţă de presă.



"US Open este o prioritate mai mare anul acesta decât anul trecut. Nu pentru că nu ar fi fost prioritate în 2017, ci Wimbledonul era atunci miza cea mai mare", a mai spus Federer.



Federer, de cinci ori laureat la Flushing Meadows - ultima oară în 2008 -, nu a participat la ediţia din 2016 a turneului new-yorkez după ce decisese să ia o pauză din cauza unei accidentări la un genunchi.



În 2017, Federer a avut o revenire spectaculoasă câştigând Openul Australiei şi Wimbledon-ul, dar s-a oprit în sferturile de finală la US Open, fiind învins de argentinianul Juan Martin del Potro.



Federer îl va avea drept adversar în primul tur la US Open pe japonezul Yoshihito Nishioka (Nr.177).