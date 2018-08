US Open: Simona Halep va debuta luni la ultimul Grand Slam al anului, de la ora 18:00

Prima partidă oficială de pe noua arenă "Louis Armstrong" din complexul de la Flushing Meadows va fi cea dintre Simona Halep (1 WTA) și Kaia Kanepi (Estonia, 44 WTA). Liderul mondial va debuta luni la US Open, ultimul Grand Slam anului, de la ora 18:00 (ora României). Confruntarea va putea fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.







Singura întâlnire de până acum dintre Halep și Kanepi a fost câștigată de jucătoarea noastră , în 2014, în runda a doua a turneului de la Doha, scor 6-4, 3-6, 7-6 (5).



La ediția de anul trecut de la US Open, Simona Halep a părăsit competiția încă din primul tur, fiind învinsă de rusoaica Maria Sharapova, scor 4-6, 6-4, 3-6. Cea mai bună performanță pentru româncă la "Flushing Meadows" rămâne semifinala din 2015, când a pierdut în fața italiencei Flavia Pennetta, scor 1-6, 3-6.







Programul de luni al jucătoarelor din România:





Simona Halep (1 WTA) vs Kaia Kanepi (Estonia, 44 WTA) / primul meci al zilei de pe arena "Louis Armstrong", va începe la ora 18:00 (ora României)





Irina Begu (58 WTA) vs Jennifer Brady (SUA, 66 WTA) / primul meci de pe Terenul 7, va începe la ora 18:00







Ana Bogdan (74 WTA) vs Marie Bouzkova (Cehia, 171 WTA) / al patrulea meci (ultimul) de pe Terenul 8, va începe după ora 23:30.





Partidele care se vor disputa luni pe principalele arene:





Arthur Ashe Stadium - meciurile încep la ora 19:00 (ora României)





S. Wawrinka (SUI) vs G. Dimitrov (BUL) [8]

S. Kuznetsova (RUS) vs V. Williams (USA) [16]





Nu înainte de ora 02:00





S. Williams (USA) [17] vs M. Linette (POL)

R. Nadal (ESP) [1] vs D. Ferrer (ESP)



Louis Armstrong Stadium - meciurile încep la ora 18:00





S. Halep (ROU) [1] vs K. Kanepi (EST)

A. Murray (GBR) vs J. Duckworth (AUS)

S. Stephens (USA) [3] vs E. Rodina (RUS)





Nu înainte de ora 02:00





V. Azarenka (BLR) vs V. Kuzmova (SVK)

J. Del Potro (ARG) [3] vs D. Young (USA)





Grandstand - meciurile încep la ora 18:00





S. Vickery (USA) vs E. Svitolina (UKR) [7]

J. Isner (USA) [11] vs B. Klahn (USA)

Z. Diyas (KAZ) vs Ka. Pliskova (CZE) [8]





Nu înainte de ora 00:00





D. Shapovalov (CAN) [28] vs. F. Auger-Aliassime (CAN)









Va fi ediția cu numărul 138 a competiției de la US Open, turneul urmând să se dispute în perioada 27 august - 9 septembrie 2018. Întrecerea de la Flushing Meadows va putea fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.