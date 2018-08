​US Open: Monica Niculescu și Ana Bogdan și-au aflat adversarele din primul tur

​Monica Niculescu (61 WTA) şi Ana Bogdan (74 WTA) şi-au aflat adversarele din primul tur al US Open, după încheierea partidelor din calificări. Astfel, Niculescu o va înfrunta pe jucătoarea israeliană de origine ucraineană Julia Glushko (162 WTA), în timp ce Bogdan o va întâlni pe Marie Bouzkova (Cehia, locul 171 WTA).





Fostă ocupantă a locului 79 mondial, Glushko nu a mai evoluat pe tabloul principal de la US Open din anul 2014, când a fost eliminată în primul tur de Madison Brengle. Va fi prima confruntare directă dintre Niculescu și Glushko.







Marie Bouzkova (20 de ani) a câştigat US Open la juniori, în 2014. Bogdan și Bouzkova nu au mai fost adversare până în prezent.







Meciurile româncelor aflate pe tabloul principal:





Simona Halep (1 WTA) vs Kaia Kanepi (Estonia, 44 WTA)

Meciuri directe: 1-0





Mihaela Buzărnescu (20 WTA) vs Marketa Vondrousova (Cehia, 102 WTA)

Meciuri directe: 0-0



Irina Begu (58 WTA) vs Jennifer Brady (SUA, 66 WTA)

Meciuri directe: 0-0





Sorana Cîrstea (52 WTA) vs Alison Riske (SUA, 76 WTA)

Meciuri directe: 3-2





Monica Niculescu (61 WTA) vs Julia Glushko (Israel, 162 WTA)

Meciuri directe: 0-0



Ana Bogdan (74 WTA) vs Marie Bouzkova (Cehia, 171 WTA)

Meciuri directe: 0-0





Cu cine vor juca primele cinci favorite în turul I:





Simona Halep (1) vs Kaia Kanepi (44 WTA)

Caroline Wozniacki (2) vs Samantha Stosur (64 WTA)

Sloane Stephens (3) vs Evgeniya Rodina (81 WTA)

Angelique Kerber (4) vs Margarita Gasparyan (410 WTA)

Petra Kvitova (5) vs Yanina Wickmayer (95 WTA)





Posibile sferturi, dacă favoritele își vor respecta statutul:





Simona Halep (1) - Karolina Pliskova (8)

Sloane Stephens (3) - Elina Svitolina (7)

Angelique Kerber (4) - Caroline Garcia (6)

Caroline Wozniacki (2) - Petra Kvitova (5)





Va fi ediția cu numărul 138 a competiției de la US Open, turneul urmând să se dispute în perioada 27 august - 9 septembrie 2018. Întrecerea de la Flushing Meadows va putea fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.