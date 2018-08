​WTA New Haven: Petra Kvitova a abandonat în sferturi - Programul semifinalelor

​Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova, numărul 5 mondial, a fost constrânsă să abandoneze în sferturile de finală ale turneului WTA de la New Haven (Connecticut), dotat cu premii totale de 799.000 dolari, din cauza unei accidentări la umărul stâng, care i-ar putea compromite şansele la Openul Statelor Unite, competiţie ce va debuta luni, scrie Agerpres.







Kvitova a pierdut primul set al partidei cu spaniola Carla Suarez Navarro (nr. 30), 3-6, după care a decis să se retragă de pe teren. "Am simţit o durere în întregul umăr. Deja de la meciul de miercuri am simţit ceva, care s-a înrăutăţit. Mi-am încercat şansa în primul set, însă lucrurile nu au mers aşa cum speram", a explicat Kvitova, campioană la New Haven în trei ocazii (2012, 2014, 2015).



Carla Suarez Navarro o va înfrunta vineri, în semifinale, pe portoricana Monica Puig, campioana olimpică en titre, venită din calificări, care a dispus cu 7-5, 1-6, 6-2 de Caroline Garcia din Franţa, numărul 6 mondial.



În cealaltă semifinală de la New Haven se vor înfrunta belarusa Arina Sabalenka (nr. 25), care a confirmat evoluţiile bune din această vară, învingând-o pe elveţianca Belinda Bencic (6-3, 6-2), şi germanca Julia Goerges (nr. 9), victorioasă în partida cu rusoaica Ekaterina Makarova (6-4, 6-2).





Rezultate sferturi:





Aryna Sabalenka (BLR) - Belinda Bencic (SUI) 6-3, 6-2

Julia Goerges (GER/N.5) - Ekaterina Makarova (RUS) 6-4, 6-2

Carla Suárez (ESP) - Petra Kvitová (CZE/N.3) 6-3, 0-0 (abandon)

Mónica Puig (PUR) - Caroline Garcia (FRA/N.2) 7-5, 1-6, 6-2



Program semifinale:





Aryna Sabalenka - Julia Goerges / de la ora 22:00

Carla Suárez - Mónica Puig / după ora 02:00



Competiția poate fi urmărită în direct la Digi Sport.