VIDEO US Open: Louis Armstrong Stadium a fost inaugurat - Noua arenă este dotată cu acoperiș retractabil

După inaugurare, John McEnroe şi fratele său Patrick McEnroe au disputat o partidă demonstrativă cu Michael Chang şi James Black.



"E în regulă, e minunat. Jucătorii vor fi super-încântaţi. Ca newyorkez şi ca fiu al Queens-ului, nu pot fi decât mândru de acest stadion", a declarat John McEnroe, de patru ori câştigător la US Open.



"Ştim cu toţii că US Open este despre a lăsa amintiri şi ştiu că multe amintiri memorabile vor fi lăsate pe acest magnific stadion", a afirmat Adams.



Complexul Billie Jean King National Tennis Center de la Flushing Meadows, care găzduieşte al patrulea grand slam al anului, US Open, beneficiază de o a doua arenă acoperită, Louis Armstrong Stadium.



Arena a trecut prin proces de reconstrucţie, care a costat 200 de milioane de dolari. În afara acoperişului retractabil, capacitatea stadionului a fost mărită de la 10.000 de locuri la 14.000 de locuri.



Noua arena beneficiază de un sistem de ventilaţie natural, unic în lume, cu plăci de teracotă montate pe faţadă. Acoperişul se închide în şase minute, la fel ca pe arena principală Arthur Ashe. Acoperişul acesteia din urmă, stadion de peste 23.000 de locuri, a fost inaugurat în 2016, după o investiţie de 180 de milioane de dolari.



Reconstrucţia celui de-al doilea teren face parte dintr-un plan pe cinci ani al federaţiei americane de modernizare a complexului de la Flushing Meadows, în valoare de 600 de milioane de dolari.



US Open se va desfăşura între 27 august şi 9 septembrie.