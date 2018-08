Ivan Lendl, cooptat în echipa tehnică a lui Alexander Zverev

"Bine ai venit în echipă, Ivan Lendl", a fost mesajul postat de jucătorul de 21 de ani pe contul său de Instagram.





Zverev nu a precizat ce rol va avea fostul lider ATP în echipa sa. Jucătorul german s-a despărţit de fostul său antrenor, spaniolul Juan Carlos Ferrero, la începutul anului, după Australian Open, în prezent postul de antrenor principal fiind ocupat de tatăl său.





Lendl l-a mai antrenat și pe Andy Murray, în perioadele 2012-2014 și 2016-2017. Sub conducerea tehnicianului ceh, Murray a câștigat singurele trei turnee de Grand Slam din carieră (US Open 2012, Wimbledon 2013 și Wimbledon 2016) și a ajuns pe primul loc la sfârșitul anului 2016. În plus, britanicul a cucerit și două medalii de aur la Jocurile Olimpice: la Londra (2012) și la Rio de Janeiro (2016).





Ivan Lendl, născut în Cehoslovacia, a fost numărul 1 ATP timp de 270 de săptămâni şi a câştigat 94 de titluri de-a lungul carierei, dintre care 8 de Grand Slam (2 Australian Open, 3 Roland Garros, 3 US Open).







Alexander Zverev are în palmares nouă trofee, cele mai importante fiind cele obținute la Roma, Canada (2017) și Madrid (2018) - categorie Masters 1.000.