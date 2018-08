Forbes: Serena Williams, cea mai bine plătită sportivă din lume în ultimul an; Simona Halep, pe locul 8

Williams, care a revenit în competiţie în luna martie, după ce a adus pe lume o fetiţă, în toamna anului trecut, a câştigat doar 62.000 din tenis între iunie 2017 şi iunie 2018, dar a încasat în schimb 18 milioane dolari din contractele publicitare pe care le are cu diferite companii.



Serena, care speră să egaleze recordul de 24 de titluri de Grand Slam deţinut de australianca Margaret Court, cu ocazia Openului Statelor Unite (27 august - 9 septembrie), a încasat de două ori mai mult decât orice altă sportivă, în afara terenului, conform Forbes.



De menţionat că Serena Williams a câştigat în total 86 milioane dolari din premii la turneele de tenis la care a luat parte pe parcursul carierei sale.



Daneza Caroline Wozniacki, care a cucerit anul acesta primul său titlu de Grand Slam, la Australian Open, ocupă poziţia secundă pe lista publicată de Forbes, cu 13 milioane dolari, în timp de deţinătoarea titlului la US Open, americanca Sloane Stephens, se află pe poziţia a treia în ierarhia câştigurilor din 2018, cu 11,2 milioane dolari. Spaniola Garbine Muguruza, cu 11 milioane dolari, şi rusoaica Maria Sharapova, cu 10,5 milioane, completează primele cinci locuri.



Românca Simona Halep, care domină ierarhia tenisului feminin, a câştigat în total 7,7 milioane dolari între iunie 2017 şi iunie 2018, aflându-se pe locul opt în clasamentul stabilit de Forbes. Din această sumă, 6,2 milioane dolari provin din premiile câştigate la turneele la care Simona a luat parte, iar restul de 1,5 milioane dolari din sponsorizări.



De la începutul carierei sale, reprezentanta ţării noastre a câştigat 27 milioane dolari la turneele la care a participat.



Clasamentul sportivelor cu cele mai mari venituri în ultimul an:





1. Serena Williams (SUA/tenis) 18,1 milioane dolari.

2. Caroline Wozniacki (Danemarca/tenis) 13 milioane

3. Sloane Stephens (SUA/tenis) 11,2 milioane

4. Garbine Muguruza (Spania/tenis) 11 milioane

5. Maria Sharapova (Rusia/tenis) 10,5 milioane

6. Venus Williams (SUA/tenis) 10,2 milioane

7. P.V. Shindu (India/badminton) 8,5 milioane

8. Simona Halep (România/tenis) 7,7 milioane

9. Danica Patrick (SUA/automobilism) 7,5 milioane

10. Angelique Kerber (Germania/tenis) 7 milioane