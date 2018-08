WTA New Haven: Caroline Garcia și Julia Goerges, calificate în sferturi (Rezultatele zilei)

În sferturi, Garcia va întâlni învingătoarea partidei Anett Kontaveit (Estonia, 28 WTA) vs Monica Puig (Puerto Rico, 72 WTA), iar Goerges va juca împotriva câștigătoarei dintre Ekaterina Makarova (Rusia, 49 WTA) și Magdalena Rybarikova (Slovacia, 31 WTA).



Rezultatele înregistrate marți:





Turul I





Anett Kontaveit (EST) - Pauline Parmentier (FRA) 3-6, 6-2, 6-2



Optimi:





Belinda Bencic (SUI) - Camila Giorgi (ITA) 6-4, 6-4

Carla Suárez (ESP) - Johanna Konta (GBR) forfait

Julia Goerges (GER/N.5) - Dayana Yastremska (UKR) 6-4, 3-6, 6-4

Caroline Garcia (FRA/N.2) - Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-7 (2/7), 6-2, 6-4



Au mai rămas de disputat în optimi:





Aryna Sabalenka vs Daria Gavrilova

Ekaterina Makarova vs Magdalena Rybarikova

Zarina Diyas vs Petra Kvitova

Anett Kontaveit vs Monica Puig



Turneul de la New Haven (19-25 august) face parte din categoria "Premier", se dispută pe hard și este dotat cu premii totale în valoare de 799.000 de dolari. Simona Halep a câștigat competiția în 2013. În România, turneul poate fi urmărit în direct pe Digi Sport.