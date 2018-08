​WTA New Haven: Karolina Pliskova și Ana Bogdan, eliminate în primul tur (Rezultatele zilei)

​Ekaterina Makarova (49 WTA) a furnizat prima mare surpriză pe tabloul de simplu feminin din cadrul turneului de la New Haven, rusoaica reușind să o învingă în primul tur pe Karolina Pliskova (8 WTA), favorita numărul patru. Tot în runda inaugurală a părăsit competiția și Ana Bogdan (74 WTA), venită din calificări, jucătoarea noastră fiind eliminată de Camila Giorgi (45 WTA).







România nu mai are nicio reprezentantă pe tabloul de simplu feminin de la New Haven, după ce Irina Begu (58 WTA) a fost învinsă de Daria Gavrilova (favorită 9 și deținătoarea trofeului) în primul tur, scor 6-2, 6-1, iar Simona Halep (1 WTA) a declarat forfait pentru competiția din Connecticut (SUA).





Turul I, rezultatele înregistrate luni:





Camila Giorgi (ITA) - Ana Bogdan (ROU) 6-3, 6-2

Aryna Sabalenka (BLR) - Samantha Stosur (AUS) 6-3, 6-2

Ekaterina Makarova (RUS) - Karolína Pliskova (CZE/N.4) 6-1, 6-3

Dayana Yastremska (UKR) - Danielle Collins (USA) 6-0, 6-3

Johanna Konta (GBR) - Laura Siegemund (GER) 6-2, 7-5

Zarina Diyas (KAZ) - Maria Sakkari (GRE) 6-4, 6-3

Petra Kvitova (CZE/N.3) - Agnieszka Radwanska (POL) 6-1, 7-6 (7/3)

M0nica Puig (PUR) - Timea Bacsinszky (SUI) 7-5, 6-1

Aliaksandra Sasnovich (BLR) - Kristina Mladenovic (FRA) 7-6 (8/6), 6-7 (3/7), 6-2



Se vor disputa în optimi:





Belinda Bencic vs Camila Giorgi

Aryna Sabalenka vs Daria Gavrilova

Ekaterina Makarova vs Magdalena Rybarikova

Dayana Yastremska vs Julia Goerges

Carla Suarez-Navarro vs Johanna Konta

Zarina Diyas vs Petra Kvitova

Kiki Bertens/Anett Kontaveit vs Monica Puig

Aliaksandra Sasnovich vs Caroline Garcia





Turneul de la New Haven (19-25 august) face parte din categoria "Premier", se dispută pe hard și este dotat cu premii totale în valoare de 799.000 de dolari. Simona Halep a câștigat competiția în 2013. În România, turneul poate fi urmărit în direct pe Digi Sport.