VIDEO Novak Djokovic, campion la Cincinnati (6-4,6-4 cu Roger Federer) - Sârbul a devenit primul jucător din istorie care câștigă toate cele 9 trofee Masters

Novak Djokovic a devenit primul jucător din istorie care câștigă cel puțin o dată toate cele nouă turnee de categoria Masters 1.000 din circuitul ATP, după ce s-a impus în fața lui Roger Federer în finala de la Cincinnati, singurul Masters care-i lipsea din palmares. A fost 6-4, 6-4 pentru jucătorul sârb, după o partidă in care Federer nu s-a aflat la cel mai înalt nivel al său, greșind neașteptat de mult.







Prima confruntare directă a celor doi mari jucători din ianuarie 2016 încoace s-a încheiat după doar o oră și 24 de minute. Djokovic și-a completat astfel colecția de turnee Masters cu cel de-al 31-lea titlu de acestă categorie. Doar spaniolul Rafael Nadal a câștigat mai multe turnee Masters: 33.





Sârbul, care conduce acum cu 24 -22 în întâlnirile cu Roger Federer, și-a trecut în palmares al 70-lea trofeu al carierei și al doilea din acest an, după Wimbledon (al 13-lea său titlul de Grand Slam).







"Am jucat deja cinci finale aici şi le-am pierdut pe toate. Trei le-am pierdut împotriva acestui om excepţional, Roger... Îţi mulţumesc că m-ai lăsat să câştigat o dată la Cincinnati", a glumit Djokovic, care a fost învins de elvețian de trei ori în ultimul act al Masters-lui din Ohio (2009, 2012, 2015). Sârbul a mai ajuns în finală la Cincinnati și la edițiile din 2008 și 2011, fiind învins de fiecare dată de britanicul Andy Murray.





Septuplu câştigător al turneului de la Cincinnati (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015), Federer nu mai fusese învins la competiția americană din anul 2013, când a fost eliminat în sferturi Rafael Nadal (Federer nu a participat la edițiile din 2016 și 2017). "Novak este un mare campion. Astăzi, el este cel care face istorie", a spus elveţianul.





Cele 31 de titluri Master ale lui Novak Djokovic:





Miami 6: primul în 2007

Indian Wells 5: 2008

Roma 4: 2008

Canada 4: 2007

Paris 4: 2009

Shanghai 3: 2012

Monte-Carlo 2: 2013

Madrid 2: 2011

Cincinnati 1: 2018







Titlurile Masters, clasament:



1 Rafael Nadal 33

2 Novak Djokovic 31

3 Roger Federer 27

4 Ivan Lendl 22

5 John McEnroe 19

6 Jimmy Connors, Andre Agassi 17

8 Bjorn Borg 15

9 Andy Murray 14

10 Boris Becker 13.







Cele mai multe meciuri directe (Era Open):



Novak Djokovic vs Rafael Nadal 52: 27-25 pentru Djokovic

Novak Djokovic vs Roger Federer 46: 24-22 pentru Djokovic

Roger Federer vs Rafael Nadal 38: 23-15 pentru Nadal

Novak Djokovic vs Andy Murray 36: 25-11 pentru Djokovic

Ivan Lendl vs John McEnroe 36: 21-15 pentru Lendl







Rezumatul finalei dintre Novak Djokovic și Roger Federer: