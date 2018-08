LiveText Simona Halep vs Kiki Bertens 6-2, 0-1

0:1 Setul al doilea incepe cu Bertens la serviciu. Halep isi plimba foarte bine adversara, iar aceasta greseste. Romanca ajunge la o scurta, insa Kiki inchide punctul din apropierea fileului (15-15). Bertens face bine pasul in teren, jucatoarea noastra nu poate insa sa treaca o minge peste fileu (40-15). Olandeza este ajutata de serviciu si isi adjudeca primul game din actul secund.







6:2 Simona serveste cu mingi noi. Serviciu doi foarte bun, Betens returneaza in fileu (15-0). Halep trimite spre corpul adversarei, Kiki este incomodata si trimite in aut (30-15). Liderul mondial greseste in doua randuri cu dreapta - minge de break pentru Kiki. Olandeza rateaza complet returul (30-30). Serviciu la exterior, returul lui Bertens se duce mult in afara terenului. Inca un serviciu perfect, returul se opreste in fileu. Primul set ii revine liderului mondial dupa doar 30 de minute de joc, scor 6-2.







5:2 Halep este scoasa prea mult in afara terenului, iar Bertens puncteaza pe contre-pied. Simona trimite minunat cu reverul in lung de linie (15-15). O lovitura fantastica a liderului mondial! Bertens profita de o minge mai scurta a Simonei si isi adjudeca punctul. Halep vine la o scurta pusa de olandeza si trimite imparabil cu dreapta (30-30). Jucatoarea noastra schimba foarte bine directia, iar defensiva lui Kiki cedeaza - minge de break. Romanca loveste lung, iar olandeza inca nu gaseste solutii, trimite in fileu, iar Halep este la un game distanta de castigarea primului set (5-2).







4:2 O minge prea lunga a olandezei (15-0). Lovitura superba cu forehand-ul in cross, Bertens nu are raspuns (30-0). Halep isi impinge adversara mult in afara terenului, apoi puncteaza cu o minge pe linie (40-0). Romanca alearga dintr-o parte in alta a terenului si inchide game-ul cu un forehand minunat in lung de linie.







3:2 Simona joaca la un nivel foarte inalt, loveste agresiv si o obliga pe Bertens sa greseasca (0-15). Serviciu bun al olandezei, care finalizeaza apoi din apropierea fileului. Vine si un as pentru Bertens (30-15). Serviciu pe rever, returul Simonei se opreste in fileu. Jucatoarea noastra ia inca o data la tinta fileul, iar Bertens se apropie pe tabela (3-2). Olandeza cere interventia antrenorului sau.







3:1 Prima dubla greseala comisa de Simona (0-15). Vine insa un serviciu bun, Kiki returneaza puternic, iar mingea se duce mult in aut. Halep ajunge la o scurta a olandezei, dar nu mai poate trece mingea peste fileu (15-30). Bertens este pusa in dificultate de o minge lunga trimisa de romanca (30-30). Halep loveste agresiv cu forenhad-ul in lung de linie - minge de game. Bertens trimite mult in afara terenului, se face 3-1 pentru Halep.







2:1 Serviciu impecabil al lui Bertens, iar Halep nu mai poate returna (30-0). Olandeza scapa o minge in afara liniei de fund, punctul ii revine Simonei (30-15). Bertens loveste lung, Halep pune prea multa forta intr-o lovitura, iar mingea iese in aut (40-15). Kiki vine la fileu, dar rateaza incredibil (40-30). Retur moale al Simonei, iar Kiki puncteaza cu o scurta de efect.







2:0 Simona rateaza o lovitura cu dreapta (0-15). Urmeaza un rever in lung de linie al olandezei (0-30). Halep sta bine pe picioare, Kiki trimite in fileu (30-15). Jucatoarea noastra este agresiva, schimba bine directia, iar Bertens greseste. Primul as al partidei este bifat de Halep (40-30). Kiki nu este convinsa si cere challenge, insa mingea a cazut pe linie. Inca o eroare din partea olandezei, iar game-ul ii revinei Simonei.







1:0 Meciul a inceput cu Bertens la serviciu. Olandeza insista pe reverul Simonei, iar punctul ii revine (15-15). Bertens trimite puternic cu forehand-ul in cross scurt, nimic de facut pentru romanca. Prima dubla greseala a meciului (30-30). Kiki scapa de putin mingea in afara terneului - prima sansa de break pentru liderul mondial. O minge prea lunga trimisa de Bertens, iar Halep face break-ul in debutul partidei.







Kader Nouni este arbitrul din scaun al partidei.







Halep si Bertens sunt la incalzire.







O singură victorie o desparte pe Simona Halep (1 WTA) de al patrulea său trofeu din acest sezon. Prezentă pentru al doilea an consecutiv în finala turneului "Premier 5" de la Cincinnati, românca o va înfrunta pe Kiki Bertens (Olanda, 17 WTA). Partida poate fi urmărită în direct pe Digi Sport 2 și LiveText pe HotNews.ro.





Halep și Bertens vor fi adversare pentru a cincea oară în circuitul WTA. Liderul mondial conduce cu 3-1 în meciurile directe, ultima întâlnire având loc în 2017, în semifinale la Roma, când românca s-a impus cu 7-5, 6-1. Singură victorie a olandezei datează din 2012, în semifinalele turneului de la Fes (Maroc), scor 6-3, 6-4.



Halep vs Bertens, întâlniri directe:



2010, Torhout (Belgia): 7-6(2), 6-2 pentru Simona Halep

2012, Fes (Maroc): 6-3, 6-4 pentru Kiki Bertens

2016, Wimbledon: 6-4, 6-3 pentru Simona Halep

2017, Roma: 7-5, 6-1 pentru Simona Halep.



Simona Halep va juca la Cincinnati a șasea finală din acest an, după cele de la Shenzhen, Roland Garros, Rogers Cup (câștigate), Australian Open și Roma (pierdute). Românca se află la a doua finală în tot atâtea săptămâni, după ce duminica trecută a cucerit trofeul la Rogers Cup (7-6 (6), 3-6, 6-4 cu Sloane Stephens).