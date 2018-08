VIDEO Simona Halep, după calificarea în finala de la Cincinnati: "Am câştigat pentru că am luptat până la sfârşit" (Rezumatul partidei Halep vs Sabalenka)

​Simona Halep a avut nevoie de o oră și 16 minute pentru a-și asigura prezența în a șasea finală din acest sezon și a doua în tot atâtea săptămâni. Liderul mondial a învins-o pe Aryna Sabalenka (Belarus, 34 WTA), scor 6-3, 6-4, în semifinalele turneului de la Cincinnati, obținând victoria cu numărul 450 a carierei.







În ultimul act al competiției din Ohio, Halep se va duela cu olandeza Kiki Bertens (17 WTA). Va fi a cincea confruntare directă în circuitul WTA între cele două jucătoare.





Liderul mondial conduce cu 3-1 în meciurile directe, ultima întâlnire având loc în 2017, în semifinale la Roma, când românca s-a impus cu 7-5, 6-1. Singura victorie a olandezei datează din 2012, în semifinalele turneului de la Fes (Maroc), scor 6-3, 6-4.





Simona Halep va juca la Cincinnati a șasea finală din acest an, după cele de la Shenzhen, Roland Garros, Rogers Cup (câștigate), Australian Open și Roma (pierdute). Românca se află la doua finală în tot atâtea săptămâni, după ce duminică trecută a cucerit trofeul la Rogers Cup (7-6 (6), 3-6, 6-4 cu Sloane Stephens).





Halep a ajuns în finală și la ediția de anul trecut a turneului de la Cincinnati, unde a fost învinsă de Garbine Muguruza, scor 1-6, 0-6.







Câştigătoarea turneului de la Cincinnati va primi 530.000 de dolari şi 900 de puncte WTA, în timp ce învinsa va fi recompensată cu 262.364 de dolari şi cu 585 de puncte WTA.







Ce a spus Halep dupa victoria cu Sabalenka:





"Vă mulţumesc tuturor, a fost foarte frumos să joc azi aici. A fost un meci dificil. Am auzit la al doilea smash pe care ea l-a ratat cu puţin că mi-a zi cineva <Simona, e cu noroc>. A fost cu noroc, a fost extraordinar şi sunt fericită să joc încă o finală, în două săptămâni. Ea serveşte tare, îi verificam după fiecare serviciu viteza, era 111 mile pe oră (n.r. - peste 178,5 kilometri/oră), 115 (n.r. - 185 Km/h), la fiecare serviciu şi a fost foarte greu să returnez, dar am fost destul de puternică în acea poziţie şi am încercat doar să o fac să se mişte cât de mult posibil, să o joc mai mult pe partea stângă. Am făcut tot ce am putut şi cred că am câştigat acest meci pentru că am luptat până la sfârşit".





Despre finala cu Bertens:





"Dacă voi lupta cum am făcut-o în fiecare zi la acest turneu, am o şansă mare să câştig finala, dar ştiu că o să fie greu. Ea (n.r. - Kiki Bertens) are multă încredere, dar am şi eu, aşa că o să fie o mare provocare pentru mine să joc o altă finală şi să o câştig. Vreau să mă bucur de ea, să dau totul şi să joc în faţa acestui frumos public. Vă mulţumesc fiecăruia", a declarat Halep, la interviul de pe teren, potrivit News.ro.





Statistica partidei Halep vs Sabalenka:



Ași: 1-7

Duble greșeli: 0-3

Lovituri câștigătoare: 6-30

Erori neforțate: 15-36

Puncte câștigate cu primul serviciu: 64% (27/42) - 58% (22/38)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 62% (8/13) - 44% (11/25)

Puncte de break salvate: 71% (5/7) - 17% (1/6)

Puncte de break câștigate: 83% (5/6) - 29% (2/7)

Total puncte câștigate: 55% (65/118) - 45% (53/118)

Durata partidei: 1 h 16 min.







Rezumatul meciului Halep vs Sabalenka:









Cum s-a bucurat Halep după victoria cu Sabalenka: