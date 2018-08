Halep: Am avut noroc cu “on-court coaching”. Am schimbat jocul după ce a venit Darren pe teren şi mi-a spus ce să fac

Simona Halep a declarat, vineri noapte, după ce s-a calificat în semifinalele turneului de la Cincinnati trecând de Lesia Ţurenko, într-un meci în care în primul set a fost condusă cu 4-1, că a avut noroc că Darren Cahill a venit pe teren în acel moment critic şi i-a spus cum să procedeze în continuare, ceea ce i-a schimbat jocul şi i-a adus apoi victoria, potrivit News.ro.

“Am avut noroc cu on-court coaching, pentru că cred că am schimbat jocul după ce a venit Darren pe teren şi mi-a spus ce să fac. Eu eram puţin obosită pentru a mă putea concentra şi am pierdut primele ghemuri fără să gândesc ce făceam pe teren. Lesia este o adversară dificilă, este greu să joc împotriva ei. Am jucat mai demult împotriva ei şi nu ştiam la ce să mă aştept. Sunt foarte fericită. Am jucat două meciuri în aceeaşi zi şi le-am câştigat”, a spus Halep în interviul de la finalul meciului cu Ţurenko, pe teren.

Ea a menţionat că speră să nu se mai întâmple să fie nevoită să joace două meciuri în aceeaşi zi. “Nu se întâmplă prea des să joc două meciuri într-o zi, dar am făcut-o săptămâna trecută, aşa că m-am obişnuit. Sper ca în viitor să nu se mai întâmple, dar nu putem opri ploaia, astfel că pentru toţi a fost la fel, nu o să mă plâng, dar a fost o zi grea”.

Halep a menţionat că faţă de anul trecut acum, mai ales pentru că între timp a şi câştigat un turneu de Grand Slam, este mai motivată şi mai încrezătoare.

Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat pentru a patra oară în semifinalele turneului de la Cincinnati, vineri noapte, trecând în sferturile de finală de sportiva ucraineană Lesia Ţurenko, numărul 44 mondial, scor 6-4, 6-1.

Halep, care a obţinut calificarea într-o oră şi 17 minute, a fost condusă cu 4-1 în primul set. Pentru româncă a fost al doilea meci al zilei, din cauza programului perturbat de ploaie ea fiind nevoită să joace două pe zi. Ea a învins-o în turul trei pe sportiva australiană Ashleigh Barty, numărul 16 mondial, scor 7-5, 6-4, într-o oră şi 29 minute.

În semifinale, Simona Halep va juca împotriva sportivei care se va impune în meciul dintre americanca Madison Keys, locul 13 WTA, şi Arina Sabalenka, din Belarus, numărul 34 mondial.

Simona Halep a fost semifinalistă la Cincinnati în 2016 şi finalistă în 2015 şi în 2017.