VIDEO WTA Cincinnati: Sloane Stephens, Angelique Kerber și Caroline Garcia au părăsit competiția în optimi

Seria eliminărilor-surpriză continuă la turneul "Premier 5" de la Cincinnati. Competiția din Ohio a rămas fără Sloane Stephens (favorită 3), Angelique Kerber (4) și Caroline Garcia (6), cele trei jucătoare fiind învinse în faza optimilor.







Dintre cele trei mari favorite eliminate, Kerber şi Garcia erau pe partea de tablou a Simonei Halep şi una dintre ele i-ar fi putut fi adversară în semifinale.





Rezultatele înregistrate joi:





Turul II:





Simona Halep (ROU/N.1) - Ajla Tomljanovic (AUS) 4-6, 6-3, 6-3

Amanda Anisimova (USA) - Petra Martic (CRO) 6-4, 6-3



Turul III:





Lesia Tsurenko (UKR) - Ekaterina Makarova (RUS) 7-6 (7/5), 6-2

Madison Keys (USA/N.13) - Angelique Kerber (GER/N.4) 2-6, 7-6 (7/3), 6-4

Aryna Sabalenka (BLR) - Caroline Garcia (FRA/N.6) 6-4, 3-6, 7-5

Petra Kvitová (CZE/N.8) - Kristina Mladenovic (FRA) 6-4, 6-2

Elise Mertens (BEL/N.15) - Sloane Stephens (USA/N.3) 7-6 (10/8), 6-2





Meci întrerupt din cauza ploii:





Anett Kontaveit - Kiki Bertens 3-6, 4-1





Se vor juca în sferturi:





Simona Halep (1)/Ashleigh Barty vs Lesia Tsurenko

Madison Keys (13) vs Aryna Sabalenka

Petra Kvitova (8) vs Elise Mertens (15)

Elina Svitolina (5)/Amanda Anisimova vs Anett Kontaveit/Kiki Bertens







Rezumatul partidei Angelique Kerber vs Madison Keys:





Competiția americană face parte din categoria "Premier 5". Turneul este dotat cu premii totale în valoare de $2,874,299 și se dispută în perioada 13-19 august. Pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, iar suprafața este hard.La ediția de anul trecut, Simona Halep a ajuns până în finală, unde a fost învinsă de Garbine Muguruza, scor 1-6, 0-6.2017 - Garbine Muguruza2016 - Karolina Pliskova2015 - Serena Williams2014 - Serena Williams2013 - Victoria Azarenka2012 - Na Li2011 - Maria Sharapova2010 - Kim Clijsters.