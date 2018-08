VIDEO Surprize de proporții la Cincinnati: Garbine Muguruza și Karolina Pliskova, eliminate în turul doi - Caroline Wozniacki a abandonat

A treia zi a turneului de categorie "Premier 5" de la Cincinnati s-a încheiat cu rezultate surprinzătoare, trei favorite părăsind competiția încă din turul al doilea. Garbine Muguruza (cap de serie 7 și deținătoarea trofeului) a fost eliminată de Lesia Tsurenko (Ucraina, 44 WTA), în timp de Karolina Pliskova (9) a cedat în fața bielorusei Aryna Sabalenka (34 WTA), în vârstă de doar 20 de ani. Caroline Wozniacki (2) a abandonat din cauza unei accidentări la piciorul stâng, după primul set al meciului cu Kiki Bertens, câştigat cu 6-4 de olandeză.

Turul II, rezultatele înregistrate miercuri:

Ashleigh Barty (AUS/N.16) - Kaia Kanepi (EST) 7-5, 6-3

Ekaterina Makarova (RUS) - Alizé Cornet (FRA) 6-2, 6-0

Lesia Tsurenko (UKR) - Garbiñe Muguruza (ESP/N.7) 2-6, 6-4, 6-4

Angelique Kerber (GER/N.4) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 4-6, 7-5, 6-4

Madison Keys (USA/N.13) - Camila Giorgi (ITA) 6-2, 6-2

Aryna Sabalenka (BLR) - Karolina Plisková (CZE/N.9) 2-6, 6-3, 7-5

Elise Mertens (BEL/N.15) - Rebecca Peterson (SWE) 3-6, 6-2, 7-6 (7/1)

Sloane Stephens (USA/N.3) - Tatjana Maria (GER) 6-3, 6-2

Anett Kontaveit (EST) - Maria Sakkari (GRE) 6-1, 6-3

Kiki Bertens (NED) - Caroline Wozniacki (DEN/N.2) 6-4, 0-0 (abandon)

Se vor disputa în optimi:

Simona Halep (1)/Ajla Tomljanovic - Ashleigh Barty (16)

Ekaterina Makarova - Lesia Tsurenko

Angelique Kerber (4) - Madison Keys (13)

Aryna Sabalenka - Caroline Garcia (6)

Petra Kvitova (8) - Kristina Mladenovic

Elise Mertens (15) - Sloane Stephens (3)

Elina Svitolina (5) - Amanda Anisimova/Petra Martic

Anett Kontaveit - Kiki Bertens



Rezumatul partidei Bertens vs Wozniacki:

Wozniacki, abandon în turul doi la Cincinnati:

Wozniacki has been forced to retire due to injury.@KikiBertens advances to @CincyTennis round of 16! pic.twitter.com/S8SyglgwcR