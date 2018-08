Julen Lopetegui, după înfrângerea suferită de Real în Supercupa Europei: "Trebuie să învăţăm din greşeli. Cea mai importantă competiţie începe duminică"

"Într-o finală, greşelile fac diferenţa. Poate noi am avut prea multă încredere în noi. Atletico a obţinut o victorie meritată. Am reuşit să ne revenim rapid după primul gol încasat, am fost aproape de 3-1, dar ei au făcut 2-2 la o acţiune nefericită. Trebuie să învăţăm din greşeli şi să le evităm. Trebuie să ne pregătim bine, să ne reîncărăm bateriile şi să ştim că cea mai importantă competiţie, campionatul, începe duminică", a spus Lopetegui.





Ce a spus Diego Simeone





"Sunt fericit pentru că încă o dată ne-am comportat bine într-o finală europeană. Şi de această dată, în momentele cheie am ştiut să înclinăm balanţa de partea noastră. Real este un adversar important, cu o mare istorie în Europa. În ultimul timp, Real nu a pierdut multe finale şi acum am reuşit să câştigăm noi. Acum trebuie să savurăm victoria, pentru că atunci când pierdem suferim, plângem şi se spun multe lucruri. Acum profităm, iar de mâine ne gândim la meciul cu Valencia din campionat şi la un sezon care se anunţă foarte greu", a declarat Diego Simeone, antrenorul formaţiei Atletico Madrid.





Deţinătoarea Ligii Europa, Atletico Madrid, a câştigat, miercuri, la Tallinn, Supercupa Europei, după ce a învins, cu scorul de 4-2 (1-1, 2-2), după prelungiri, formaţia Real Madrid, câştigătoarea Ligii Campionilor. Real Madrid câştigase ultimele două ediţii ale Supercupei Europei. Atletico Madrid a mai câştigat trofeul în 2010 şi 2012, de fiecare dată în calitate de deţinătoare a Ligii Europa. De altfel, Atletico era ultima câştigătoare a Ligii Europa care se impusese în Supercupă, în 2012.



În Estonia, au marcat Benzema '27, Sergio Ramos '63 (p), respectiv Diego Costa '1, '79, Saul '98 şi Koke '104.





