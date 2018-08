VIDEO ATP Cincinnati: Roger Federer, debut cu dreptul la competiția din Ohio - Duel cu Leonardo Mayer în optimi

După trei ani de absență de la turneul Masters 1.000 de la Cincinnati, Roger Federer (2 ATP) a revenit cu o victorie în fața germanului Peter Gojowczyk (47 ATP). Elvețianul a avut nevoie de doar 72 de minute pentru a-și asigura calificarea în optimile competiției din Ohio, impunându-se cu 6-4, 6-4.

Federer, care a intrat direct în turul secund la Cincinnati, va juca în optimi cu argentinianul Leonardo Mayer (50 ATP), victorios în faţa francezului Lucas Pouille, cap de serie numărului 16, scor 7-6 (9/7), 6-4.

Roger Federer a câştigat de şapte ori turneul de la Cincinnati: 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 și 2015.

S-au disputat marți:

Turul II:

Turul I:

Márton Fucsovics (HUN) - Hubert Hurkacz (POL) 4-6, 6-3, 7-6 (8/6).

Masters-ul de la Cincinnati se dispută în perioada 12-19 august, pe hard. Ultimul câștigător este Grigor Dimitrov (2017), iar competiția are premii totale în valoare de $6,335,970.



How good is it to see @rogerfederer back!?!



Dreamy drop shot \uD83D\uDE0D



\uD83C\uDFA5@TennisTV pic.twitter.com/IkJz7Vb3RR