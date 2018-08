Simona Halep a fost la un pas să se retragă de la Rogers Cup: "După meciul cu Pavlyuchenkova, am vorbit cu Darren şi i-am spus că nu mai pot"

Întrebată ce înseamnă pentru ea trofeul de la Montreal, Halep a răspuns: "Mult, pentru că după ce am jucat trei ore şi jumătate cu Pavlyuchenkova, am vorbit cu Darren (n.r. Darren Cahill - antrenorul său) şi i-am spus că nu mai pot. Nu mai pot intra pe teren".





A fost la un pas să se retragă de la Rogers Cup







Programul meciurilor de la Montreal a fost dat peste cap din cauza ploii, iar Simona Halep a fost nevoită să joace două partide în decurs de doar câteva ore: continuarea duelului cu Anastasia Pavlyuchenkova din turul doi și confruntarea din optimi cu Venus Williams. Simona a ajuns în cele din urmă să dispute patru meciuri în 48 de ore, învingându-le apoi pe Caroline Garcia (sferturi) şi Ashleigh Barty (semifinale).





"Am crezut că mă voi retrage. Mă resimţeam puternic şi a trebuit să mai stau câteva ore acolo, aşa că a fost şi mai rău. Am dormit puţin şi după ce m-am trezit mi-am spus: ‘OK, voi încerca’. Şi am văzut pe teren că şi Venus avea ceva probleme. Mi-am spus, OK, acum este momentul, şi în ziua următoare eram cu adevărat în regulă pentru a continua", a declarat Simona Halep.





"Atunci când sunt epuizată mă relaxez şi nu am aşteptări de la mine, astfel că nu mă gândesc atât de mult la ce se întâmplă. Poate de aceea joc mai bine şi nu îmi îmi pasă de rezultat, ceea ce cred că este cel mai important lucru pentru orice jucător", a adăugat liderul mondial.





Aproape de cel mai bun nivel al său în ultimele meciuri







"Nu am jucat tenis timp de trei săptămâni după Wimbledon, dar m-am pregătit în fiecare zi. Astfel că eram la acelaşi nivel din punct de vedere fizic. M-am surprins pe mine însămi prin dorinţa de pe teren. Am avut o dorinţă foarte mare şi nu am renunţat în niciun moment la aceste meciuri. Cred că am fost aproape de a juca tenisul meu cel mai bun în ultimele meciuri şi fizic, în semifinale, am simţit că picioarele mele de tenis au revenit. M-am simţit încrezătoare şi poate de aceea am putut termina duminică", a precizat Halep.



Speră să mai îmbunătăţească unele aspecte ale jocului său





"Acum mă simt cel mai bine pe teren. Nu ştiu dacă tenisul meu este la cel mai bun nivel. Simt că la French Open, pe zgură, am jucat foarte bine. Sper să mai îmbunătăţesc unele aspecte, dar mă simt cel mai bine în interior şi psihic", a mai spus numărul 1 WTA.



"Nu îmi place să joc la toate turneele. Mă epuizează"





"Atunci când am început colaborarea cu Darren primul lucru pe care i l-am spus a fost că nu vreau să joc la multe turnee, să facem programul când mai scurt posibil. Nu prea îmi place să călătoresc şi nu îmi place să joc la toate turneele. Mă epuizează. Aşa că am ales să joc la mai puţine turnee şi cea mai bună cale este să dau totul la aceste turnee. Nu vreau să joc mai mult. Vreau doar să joc cât trebuie şi să fiu la nivel maxim la turneele lacare particip", a afirmat Halep.





Despre a cincea calificare la Turneul Campioanelor





"Este extraordinar să mă calific din nou pentru Singapore. În 2014, după ce m-am calificat, fratele meu mi-a spus că dacă participi cinci ani la Singapore apoi te poţi retrage. Acum, fiind în această poziţie, aş spune nu. Nu mă voi retrage, pentru că mă simt foarte bine pe teren şi mă bucur să joc. Iubesc să joc tenis", a mai spus românca.





Cum se pregăteşte şi cum îşi recapătă energia după turnee







"Înainte, mă pregăteam cinci zile puternic în sală şi apoi trei zile nu o mai făceam, pentru că eram obosită. Acum încerc să merg în fiecare zi, chiar dacă fac mai puţine. Nu fac ceva special. Când termin un turneu mă odihnesc, când pot merg acasă chiar şi pentru două zile pentru a-mi recăpăta energia şi a-mi încărca bateriile. Simt că viaţa mea este frumoasă. Am oameni pozitivi în jur. Asta mă ajută să rămân sănătoasă şi cu energie pentru a juca la turnee".





"Prioritatea mea în viaţă este tenisul, astfel că fac totul pentru a fi bună pentru acest sport. Cred că acesta este secretul constanţei. Poate şi alte lucruri. Însă munca grea este cea mai importantă”, a conchis Simona Halep, potrivit News.ro.





Simona Halep a câștigat, duminică, turneul Rogers Cup de la Montreal, după o victorie în trei seturi împotriva americancei Sloane Stephens, scor 7-6 (6), 3-6, 6-4. Românca și-a trecut în palmares al 18-lea trofeu al carierei și al treilea din acest an, după cele de la Shenzhen și Roland Garros. Liderul mondial a mai disputat alte două finale în 2018, la Australian Open și Roma.





Simona Halep se află la a 41-a săptămână în fruntea clasamentului WTA și este prima jucătoare care și-a asigurat deja prezența la Turneul Campioanelor (21-28 octombrie 2018). Pentru al cincilea an consecutiv, jucatoarea născută la Constanța va participa la turneul găzduit de Singapore. În 2014, ea a ajuns în ultimul act, în care a pierdut în fața Serenei Williams, iar la ultimele trei ediții nu a trecut de faza grupelor.