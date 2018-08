Sloane Stephens: Duelurile cu Simona Halep mă transformă într-o jucătoarea mai bună

Sloane Stephens (25 de ani, 3 WTA) a avut o reacţie superbă la finalul partidei pierdute cu Simona Halep, 6-7, 6-3, 4-6, în finala de la Rogers Cup, potrivit Mediafax.

Jucătoarea din SUA îi poartă un respect deosebit Simonei, care a învins-o şi în finala de la Roland Garros, şi a ţinut să arate asta la discursul pe care l-a ţinut, din postura de învinsă, la finalul celor peste două ore şi 39 de minute de luptă pe cimentul de la Montreal (Canada). Sinceră, aşa cum a obişnuit în ultimul an, Sloane a vorbit frumos despre Simona şi modul în care românca o face să devină mai bună cu fiecare meci direct care trece: "E foarte greu să joci tenis, dar e foarte frumos când poţi juca în faţa unui asemenea public. Chiar dacă am pierdut, am dat tot ce am avut mai bun pe teren.

Sunt tristă pentru că am pierdut, dar nu e foarte rău să pierzi în faţa liderului mondial. Mă bucur că am stat alături de voi preţ de două ore şi jumătate. Îi mulţumesc echipei mele, felicit şi echipa Simonei, fac o treabă grozavă. Duelurile cu Simona mă transformă într-o jucătoarea mai bună. Vă iubesc pe toţi, mulţumesc", a declarat Stephens, la finalul meciului.