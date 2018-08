LiveText Simona Halep vs Sloane Stephens 4-1

Halep se apara excelent, iar cea care greseste este Sloane Stephens (15-30). Vine insa un rever de exceptie al americancei (30-30). Stephens a ajunge la o minge trimisa de Halep in lung de linie, insa ia la tinta fileul - minge de break pentru liderul mondial. Romanca inchide gameul cu o lovitura superba, pe linie.







3:1 Simona trimite prea lung cu forenhad-ul (15-15), urmeaza insa un serviciu bun (30-15). Americanca incearca sa o impinga pe Halep tot mai mult in spatele liniei de fund a terenului, iar jucatoarea noastra greseste in cele din urma. Halep controleaza foarte bine punctul, dar o eroare cu revereul ii aduce prima minge de break americancei. Stephens trimite mult prea puternic, iar mingea se duce in afara terneului (40-40). Simona face pasul in fata si nu ii da nicio sansa adversarei - ce punct frumos! As al Simonei. Este 3-1 pentru liderul mondial.







2:1 Primul punct din acest game ii revine Simonei, dupa ce mingea trimisa de americanca s-a oprit in plasa fileului. Urmeaza o eroare nefortata cu reverul a lui Stephens (0-30). Numarul 3 WTA scapa de putin o minge dincolo de linia de fund a terenului - trei mingi de break pentru Halep. Returul Simonei nu gaseste terenul, o prima minge de break salvata. Halep sta foarte bine pe picioare, iar Stephens ia inca o data la tinta fileul. Break pentru Halep, care conduce cu 2-1.







1:1 Simona isi construieste foarte bine punctul si loveste superb cu forehand-ul in lung de linie (15-15). Americanca greseste in doua randuri, trimitand in afara terenului (40-15). Halep isi adjudeca game-ul, dupa o noua eroare a adversarei.







0:1 Partida a inceput cu Sloane Stephens la serviciu. Retur prea lung al Simonei, primul punct ii revine americancei. Sloane nu poate trimite o minge peste fileu (15-15), insa vine si o eroare din partea liderului mondial. Forehand in cross al americancei, nimic de facut pentru Simona. Stephens rateaza un lung de linie (40-30). Primul game se duce in contul lui Stephens, dupa o eroare cu reverul a jucatoarei noastre.







Juan Zhang este arbitrul din scaun al partidei.







Halep si Stephens sunt la incalzire.







Calificată în a cincea sa finală de simplu din acest an, Simona Halep se află în faţa celui de-al treilea trofeu. În ultimul act al turneului Rogers Cup de la Montreal, liderul mondial se va duela cu americanca Sloane Stephens (3 WTA), pe care a învins-o ultima dată în finala de la Roland Garros. Partida poate fi urmărită în direct pe Digi Sport 2 și LiveText pe HotNews.ro.





Simona Halep conduce cu 6-2 în întâlnirile directe cu Sloane Stephens. Ultima victorie obținută în fața americancei i-a adus Simonei primul său trofeu de Grand Slam, la Roland Garros (scor 3-6, 6-4, 6-1).





Liderul mondial a câștigat ultimele cinci confruntări cu americanca de 25 de ani. Trei dintre ele s-au jucat pe hard, la Miami (2015), Washington (2017) și Cincinnati (2017).





Simona Halep vs Sloane Stephens, istoricul întâlnirilor directe: 6-2



2012: Barcelona (Turul I - zgură): 6-4, 6-4 pentru Halep

2013: Hobart (Optimi - hard): 6-4, 6-0 pentru Stephens

2013: Australian Open (Turul I - hard): 6-1, 6-1 pentru Stephens

2014: Roland Garros (Optimi - zgură): 6-4, 6-3 pentru Halep

2015: Miami (sferturi - hard): 6-1, 7-5 pentru Halep

2017: Washington (Turul I - hard): 7-6 (3), 6-0 pentru Halep

2017: Cincinnati (Semifinale - hard): 6-2, 6-1 pentru Halep

2018: Roland Garros (Finala - zgură): 3-6, 6-4, 6-1 pentru Halep.



Parcursul celor două jucătoare până în finala de la Montreal:



Simona Halep



Turul I: Bye

Turul II: 7-6 (9), 4-6, 7-5 cu Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia, 28 WTA), după trei ore și 10 minute

Optimi: 6-2, 6-2 cu Venus Williams (SUA, 14 WTA), după o oră și 14 minute

Sferturi: 7-5, 6-1 cu Caroline Garcia (Franța, 6 WTA), după o oră și 28 de minute

Semifinale: 6-4, 6-1 cu Ashleigh Barty (Australia, 16 WTA), după o oră și 11 minute.



Sloane Stephens





Turui I: Bye

Turul II: 6-0, 6-2 cu Francoise Abanda (Canada, 191 WTA), după o oră și 20 de minute

Optimi: 6-2, 7-5 cu Carla Suarez Navarro (Spania, 27 WTA), după o oră și 31 de minute

Sferturi: 6-2, 6-2 cu Anastasija Sevastova (Letonia, 19 WTA), după o oră și 10 minute

Semifinale: 6-3, 6-3 cu Elina Svitolina (Ucraina, 5 WTA), după o oră și 40 de minute.



Simona Halep va disputa la Montreal a 32-a finală din carieră și a cincea din acest an, după cele de la Shenzhen, Australian Open, Roma și Roland Garros. În vârstă de 25 de ani, Stephens se află doar la a opta finală din carieră. În acest an, americanca a mai ajuns în ultimul act la Miami (a învins-o pe Jelena Ostapenko, scor 7-6(5), 6-1) și la Roland Garros (singura finală pierdută în carieră).



Palmaresul celor două jucătoare:



Simona Halep a câștigat de-a lungul carierei 17 turnee: Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), ambele în 2018, Madrid (Premier Mandatory - 2017), Montreal (Premier 5), București (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), București (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) și Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele șase în 2013.



Simona a mai jucat 14 finale: la Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), în 2017, Toronto, Rogers Cup (ambele de categorie Premier 5), în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 și Fes (WTA), în 2011 și 2010.



Sloane Stephens a câștigat 6 turnee: 2018 - Miami (Premier Mandatory); 2017 - US Open (Grand Slam); 2016 - Auckland (Internațional), Acapulco (Internațional), Charleston (Premier); 2015 - Washington DC (Internațional). Singura finală pierdută a fost la Roland Garros, în acest an.



Câştigătoarea turneului de la Montreal va fi recompensată cu 519.480 de dolari şi 900 de puncte, în timp ce învinsa din finală va primi 252.425 de dolari şi 585 de puncte.



Simona Halep s-a impus la Rogers Cup în 2016 (7-6(2) 6-3 cu Madison Keys), iar în 2015 a pierdut în ultimul act în faţa elveţiencei Belinda Bencic, după ce a abandonat în decisiv.



Turneul de la Montreal face parte din categoria Premier 5, se dispută în perioada 6-12 august pe hard și are premii totale în valoare de $2.820.000. Ultima campioană este Elina Svitolina, în timp ce la dublu s-au impus rusoaicele Elena Vesnina și Ekaterina Makarova.