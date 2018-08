Andrei Pavel, noul antrenor al lui Marius Copil

Tenismanul Marius Copil a anunţat că va fi pregătit de Andrei Pavel, cel care se află şi în staff-ul liderului WTA, Simona Halep, scrie News.ro.



"Sunt bucuros să anunţ că Andrei Pavel este noul meu antrenor", a scris Marius Copil pe Twitter.

Copil, aflat în prezent pe locul 91 în lume, a fost antrenat în ultima perioadă de Andrei Mlendea, alături de care a urcat în februarie pe cea mai înaltă poziţie din întreaga sa carieră, 73.



Marius Copil evoluează în această săptămână în calificările turneului ATP de la Cincinnati. El l-a învins în primul tur pe britanicul Cameron Norrie şi va juca pentru un loc pe tabloul principal cu americanul Jeffrey Wolf.





I'm happy to announce that Andrei Pavel is my new coach \uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFD pic.twitter.com/SyrsbFJUbP