LiveText Simona Halep vs Ashleigh Barty (de la ora 20:00)

Simona Halep (1 WTA) este la o singură victorie distanță de o nouă finală la turneul Rogers Cup. Pentru a ajunge în ultimul act al competiției de la Montreal, liderul mondial trebuie să o învingă pe australianca Ashleigh Barty (16 WTA), cap de serie numărul 15. Partida va începe la ora 20:00 (ora României) și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 2 și LiveText pe HotNews.ro.





Va fi prima întâlnire directă dintre Halep și Barty.





Simona Halep se află pentru a patra oară consecutiv în semifinalele turneului Rogers Cup. La ediția de anul trecut, când competiţia s-a disputat la Toronto, Halep a fost învinsă în semifinale de Elina Svitolina, scor 6-1, 6-1. Românca a câștigat turneul în 2016, la Montreal (7-6(2) 6-3 cu Madison Keys), iar în 2015 a pierdut în ultimul act, în faţa elveţiencei Belinda Bencic, după ce a abandonat în decisiv.





Cine este Ashleigh Barty







În vârstă de 22 de ani, Ashleigh Barty este o jucătoare de mână dreaptă și se află pe locul 16 în ierarhia mondială, cea mai bună clasare de până acum a carierei. În ultimii doi ani, australianca a disputat cinci finale WTA, câștigând două dintre acestea: Nottingham (2018) și Kuala Lumpur (2017). A mai ajuns în ultimul act la Sydney (2018), Birmingham și Wuhan (ambele în 2017).





Are șapte titluri la dublu și a mai jucat alte șapte finale. Alături de Casey Dellacqua, care s-a retras din tenis în acest an, Barty a jucat în 2017 în finala probei de dublu de la Roland Garros, iar în 2013 a ajuns până în ultimul act la Australian Open, Wimbledon și US Open.





Până acum, Barty a câștigat din tenis $3,441,377.





Australianca este doar la a doua prezență la Rogers Cup, după cea de anul trecut. În 2017, Barty a jucat în calificări și s-a oprit apoi în optimi, fiind eliminată de Garbine Muguruza, scor 6-0, 3-6, 6-2.







Barty este calificată și în semifinalele probei de dublu de la Montreal, alături de Demi Schuurs (Olanda). Cele două vor înfrunta perechea Nicole Melichar (SUA) / Kveta Peschke (Cehia).





Parcursul celor două jucătoare la Montreal:





Simona Halep





Turul II: 7-6 (9), 4-6, 7-5 cu Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia, 28 WTA), după trei ore și 10 minute

Optimi: 6-2, 6-2 cu Venus Williams (SUA, 14 WTA), după o oră și 14 minute

Sferturi: 7-5, 6-1 cu Caroline Garcia (Franța, 6 WTA), după o oră și 28 de minute.



Ashleigh Barty:





Turul I: 6-3, 1-6, 7-5 cu Irina-Camelia Begu (55 WTA), după două ore și 49 de minute

Turul II: 7-6 (7), 6-2 cu Alison Van Uytvanck (Belgia, 41 WTA), după o oră și 25 de minute

Optimi: 7-6 (3), 6-4 cu Alize Cornet (Franța, 34 WTA), după o oră și 49 de minute

Sferturi: 6-3, 6-1 cu Kiki Bertens (Olanda, 18 WTA), după 55 de minute.



Program semifinale:



Simona Halep vs Caroline Garcia / de la ora 20:00

Sloane Stephens vs Elina Svitolina / de la ora 01:00



Turneul de la Montreal face parte din categoria Premier 5, se dispută în perioada 6-12 august pe hard și are premii totale în valoare de $2.820.000. Ultima campioană este Elina Svitolina, în timp ce la dublu s-au impus rusoaicele Elena Vesnina și Ekaterina Makarova.