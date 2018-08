Reacția organizatorilor de la Rogers Cup după ce Halep s-a plâns de programul meciurilor sale: "WTA face programul, noi putem doar să sugerăm câte ceva. Decizia finală le aparţine"

Valérie Tétreault, directorul de comunicare al Federaţiei Canadiene de Tenis, a reacţionat după ce Simona Halep s-a plâns de programul meciurilor sale de la Rogers Cup. Fosta jucatoare de tenis a afirmat ca WTA programeaza meciurile, precizand totodata ca desfasurarea turneului de la Montreal a fost afectata de ploaie. În plus, multe jucatoare au evoluat si la dublu şi atunci era necesar ca acestea să joace mai întâi la simplu.





"În cazul unei jucătoare ca Simona Halep, care a câştigat turneul în 2016, ştim că este una dintre favoritele publicului şi de aceea dorim să o mulţumim cât mai bine. Dar din cauza altor constrângeri, nu am reuşit să o facem azi. Am impresia că suntem un pic cu mâinile legate şi eu îi înţeleg reacţia, pentru că ea este concentrată asupra pregătirii ei, timpului de recuperare şi înţeleg că ar fi dorit ca lucrurile să se desfăşoare diferit. Dar în acelaşi timp nu am pus-o să joace pe terenul <Banque Nationale (n.r. - a doua arenă ca importanţă)>. Trebuie să ne descurcăm cu ce avem", a declarat Tétreault, fostă jucătoare de tenis, potrivit presei canadiene, citată de News.ro.







"WTA face programul, noi (n.r. - organziatorii) putem doar să sugerăm câte ceva, dar decizia finală le aparţine. Două lucruri au afectat programul acestui turneu, vremea şi numeroasele jucătoare care au evoluat şi la simplu şi la dublu", a adăugat ea.





Ce a spus Simona Halep





"Dacă te uiţi la program, cred că sunt singura persoană şi jucătoare care are cel mai prost program de-a lungul săptămânii. Cred că asta se întâmplă aproape la fiecare turneu. Am văzut că mâine voi juca la 13.00 (n.r. - ora locală). Cred că cei de la WTA sunt puţin supăraţi pe mine, pentru că ei încearcă mereu să mă pună jos, pot spune, în program. Şi sunt foarte supărată pentru asta. Mâine o să intru pe teren şi o să dau tot ce am mai bun. Nu am nimic de pierdut. Este o semifinală, aşa că o să merg acolo şi o să încerc să joc.







"Cred că adversara mea are deja şase ore de odihnă la hotel şi eu abia am terminat meciul şi acum fac asta (n.r. - discută cu presa). O să fie iar târziu. Ieri, am jucat două meciuri. Consider că azi ar fi trebuit să joc al doilea meci în sesiunea de seară şi mâine la 18.00, nu la 13.00. Aceasta este părerea mea şi cred că am dreptate. Nu m-am plâns niciodată de program. După cum mă ştiţi deja de ani, nu mă plâng niciodată de nimic. Dar azi a fost destul", a declarat Halep, la conferinţa de presă de după meciul cu Caroline Garcia, potrivit News.ro.



Programul meciurilor de la Montreal a fost dat peste cap din cauza ploii, iar Simona Halep a fost nevoită să joace joi două partide în decurs de doar câteva ore: continuarea duelului cu Anastasia Pavlyuchenkova din turul doi și confruntarea din optimi cu Venus Williams.



În plus, semifinala de sâmbătă se va disputa de la ora locală 13:00, după ce Halep a jucat vineri în sferturi, cu Caroline Garcia, de la ora 18:30, în prima partidă a sesiunii de seară. Liderul mondial s-a impus în fața frantuzoaicei cu 7-5, 6-1, după o oră și 28 de minute de joc.



Ashleigh Barty (16 WTA), adversara Simonei în semifinale, a evoluat în sferturi vineri, de la ora locală 12:30, în primul meci al zilei. Australianca a învins-o pe Kiki Bertens (Olanda, 18 WTA), scor 6-3, 6-1, după 55 de minute de joc.



Finala dintre Simona Halep și Ashleigh Barty va avea loc sâmbătă, de la ora 20:00 (ora României), putând fi urmărită în direct pe Digi Sport 2 și LiveText pe HotNews.ro.