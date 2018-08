​WTA Cincinnati: Simona Halep, posibil duel cu Irina Begu în turul al doilea - Tabloul complet al competiției

​În noaptea de vineri spre sâmbătă a avut loc tragerea la sorți a partidelor de pe tabloul principal al turneului Premier 5 de la Cincinnati, care se va desfășura în perioada 13-19 august. Simona Halep (1 WTA) este direct acceptată în turul al doilea al competiției, acolo unde ar putea juca împotriva Irinei Begu (55 WTA).





În runda inaugurală de la Cincinnati, Irina Begu va evolua cu o jucătoare venită din calificări. Dacă se va impune, Begu o va întâlni pe Simona Halep în runda a doua a competiției din Ohio (SUA).







Dacă va trece de turul doi, Halep o poate întâlni pe australianca Ashleigh Barty (16 WTA), pe care o va înfrunta sâmbătă, de la ora 20:00, în semifinalele turneului Rogers Cup de la Montreal. În primul tur, Barty va evolua împotriva cehoaicei Marketa Vondrousova (103 WTA), deţinătoarea unui wild card, iar în runda următoare va întâlni o jucătoare venită din calificări.





Dacă va ajunge în sferturi, Halep ar putea da peste Garbine Muguruza (favorită 7), cea care a învins-o în finala ediției de anul a trecut a turneului de la Cincinnati. În semifinale, liderul mondial o poate întâlni pe Angelique Kerber (4), în timp ce în finală se poate duela cu Caroline Wozniacki (2), Sloane Stephens (3), Elina Svitolina (5) sau Serena Williams.







Halep şi Begu sunt singurele jucătoare din România acceptate direct pe taboul principal al turneului de la Cincinnati, în timp ce Sorana Cîrstea, Monica Niculescu şi Ana Bogdan vor evolua în calificări.





Potrivit tragerii la sorţi, Bogdan (82 WTA) şi Niculescu (69 WTA) vor fi adversare în primul tur din calificări, în timp ce Sorana Cîrstea (54 WTA) o va înfrunta pe americanca Vania King (908 WTA).





Bogdan și Niculescu vor juca sâmbătă, de la ora 18:30 (ora României), în timp ce partida Soranei Cîrstea va avea loc tot sâmbătă, în jurul orei 23:00.





Despre turneul de la Cincinnati



Competiția americană face parte din categoria "Premier 5". Turneul este dotat cu premii totale în valoare de $2,874,299 și se dispută în perioada 13-19 august. Pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, iar suprafața este hard.





La ediția de anul trecut, Simona Halep a fost cap de serie numărul 2 și a ajuns până în finală, unde a fost învinsă de Garbine Muguruza, scor 1-6, 0-6.





De urmărit în primul tur:





Serena Williams vs Daria Gavrilova

[9] Karolina Pliskova vs Agnieszka Radwanska

Victoria Azarenka vs Carla Suarez Navarro

[14] Venus Williams vs Maria Sakkari

[15] Elise Mertens vs Magdalena Rybarikova







Aici poți vedea tabloul complet al probei de simplu feminin.





Ultimele campioane de la Cincinnati:





2017 - Garbine Muguruza

2016 - Karolina Pliskova

2015 - Serena Williams

2014 - Serena Williams

2013 - Victoria Azarenka

2012 - Na Li

2011 - Maria Sharapova

2010 - Kim Clijsters.