Caroline Garcia, înainte de meciul cu Simona Halep: "Are foarte puţine puncte slabe, trebuie să fiu agresivă"

Caroline Garcia este una din jucătoarele de vârf din circuitul WTA, franțuzoaica fiind în acest moment pe locul 6 în lume. Garcia și Halep s-au întâlnit de cinci ori, scorul fiind 4-1 pentru sportiva noastră. "Simona Halep are foarte puţine puncte slabe, trebuie să fiu agresivă, voi încerca să învăț din trecut", a fost de părere Caroline. Meciul dintre cele două va avea loc în această noapte, undeva în jurul orei 01:30, în sferturile Rogers Cup de la Montreal.





"După Toronto (ediţia de anul trecut a Rogers Cup), am mai fost adversare. A câştigat ea. Am câştigat eu. Vreau să zic că jucăm de multe ori una împotriva celeilalte. Dacă ar fi o răzbunare de fiecare dată, ar fi complicat. Mă voi concentra pe meci şi voi încerca să învăţ din trecut. Nu este vorba de răzbunare. Simona Halep are foarte puţine puncte slabe. Are toate loviturile puternice. Va trebui să fiu agresivă şi să îmi folosesc atuurile. În general, poate să mă împiedice să îmi fac jocul", a spus Caroline pentru wtatennis.com, conform News.ro.











Istoricul întâlnirilor directe:





2018, Roma: 6-2, 6-3 pentru Halep

2017, Singapore: 6-4, 6-2 pentru Halep

2017, Beijing: 6-4, 7-6(3) pentru Garcia

2017, Toronto: 6-4, 6-2 pentru Halep

2016, Sydney: 6-4, 2-6, 6-1 pentru Halep.





Calificarea în sferturi este recompensată la Montreal cu un premiu de 60.120 de dolari şi cu 190 de puncte WTA.Anul trecut, Halep a jucat în semifinale la Rogers Cup, când competiţia s-a disputat la Toronto. Ea a câştigat ediţia din 2016 a acestui turneu, tot la Montreal.