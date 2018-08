​​Stan Wawrinka și Rafael Nadal au oferit unul din cele mai spectaculoase schimburi, elvețianul reușind să iasă în stil de mare jucător după un lob din defensivă bifat de adversarul iberic. Stan The Man a ridicat publicul în picioare cu un passing scos parcă de <nicăieri>.



Program sferturi:





Rafael Nadal (1) vs Marin Cilic (6)

Robin Haase vs Karen Khachanov

Grigor Dimitrov (5) vs Kevin Anderson (4)

Stefanos Tsitsipas vs Alexander Zverev (2).