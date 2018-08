În vârstă de 19 ani, grecul Stefanos Tsitsipas a produs surpriza zilei la Masters-ul de la Toronto, acesta trecând în trei seturi, scor 6-3, 6-7(5), 6-3, de Novak Djokovic. Meciul a durat două ore și 18 minute. Într-o altă partidă a zilei, Rafael Nadal l-a învins greu, 7-5, 7-6(5), pe Stanislas Wawrinka.





Toronto Masters, rezultate optimi:



Rafael Nadal (1) - Stan Wawrinka 7-5, 7-6(4)

Marin Cilic (6) - Diego Schwartzman (11) 6-3, 6-2

Robin Haase - Denis Shapovalov 7-5, 6-2

Karen Khachanov - John Isner (8) 7-6(5), 7-6(1)

Grigor Dimitrov (5) - Frances Tiafoe 7-6(1), 3-6, 7-6(4)

Kevin Anderson (4) - Iiya Ivashka 7-5, 6-3

Stefanos Tsitsipas - Novak Djokovic 6-3, 6-7(5) 6-3

Alexander Zverev (2) - Daniil Medvedev 6-3, 6-2.







Program sferturi:





Rafael Nadal (1) vs Marin Cilic (6)

Robin Haase vs Karen Khachanov

Grigor Dimitrov (5) vs Kevin Anderson (4)

Stefanos Tsitsipas vs Alexander Zverev (2).







Rezumatul partidei Rafael Nadal vs Stan Wawrinka:











Rezumatul partidei Tsitsipas vs Djokovic: