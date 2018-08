​LIVEText Mihaela Buzărnescu vs Elina Svitolina 3-6, 3-2

Retur perfect al Mihaelei, mingea este in teren - Elina a cerut o reluare oficiala (0-15). La una din peluze poate fi vazut un steag al Romaniei. Miki greseste o minge, insa isi accepta eroarea, nu mai comenteaza, isi vede linistita de treaba - o schimbare importanta de atitudine fata de ultimele saptamani. Elina simte putina presiune si face o dubla greseala: 15-30. Voleu drive supeeeeerb al Mihaelei: 15-40, doua sanse de break. Prima minge este salvata, dupa o eroare nefortata a lui Miki (30-40). Rever in coltul terenului prea lung - egalitate. Miki a irosit si a doua minge de break. Elina serveste foarte bine la exterior si se bucura, strange pumnul: minge de game.







3:2 Miki trimite bine cu primul serviciu (a imbunatatit procentajul), iar punctul ii revine (15-0). Urmeaza insa o eroare cu forehandul (15-15). Din deplasare, Buzarnescu trimite mult in aut cu forehandul, Elina se apara foarte bine si o obliga pe Miki sa greseasca (15-30). Rever in lung de linie fantastic: ce executie pentru Miki! Passing superb - cat de bine a gandit punctul Mihaela (40-30). Cel mai lung punct al partidei ii revine jucatoarei noastre: a jucat perfect tactic, a adus-o pe adversara in teren, iar apoi a facut diferenta cu backhandul in cross: este 3-2 pentru Miki. Ar putea fi un moment important pentru un break, Buzarnescu pare sa-si fi recapatat increderea in propriile forte, sa speram ca o ajuta si corpul...







2:2 Elina ajunge foarte bine dupa un slice al Mihaelei (15-0) - a trimis pe linie. Serviciul continua sa fie o arma importanta pentru Svitolina, nu a dat prea multe sanse Mihaelei. 40-0 fara emotii, game linistit pentru numarul 5 mondial. Mihaela se apara formidabil in doua randuri, iar apoi face pasul in ofensiva si castigat punctul - incredibil a luptat (40-15). Retur lung, in picioare, Svitolina nu mai poate retuna: 40-30, game-ul se strange. Din pacate, Miki rateaza returul, iar Elina egaleaza la doi in setul al doilea.







2:1 Scurta foarte buna a Mihaelei, a mangaiat efectiv mingea. Inca un punct jucat cu primul serviciu, este 30-0 pentru Miki. Game-ul curge linistit in favoarea ei, 40-0. Game alb al Mihaelei, a fost cel mai bun joc al ei la serviciu de pana acum. Sa speram ca si-a intrat in ritm...







1:1 As al Elinei (15-0). Din pacate, Miki iar greseste dintr-o pozitie favorabila: nu i-au iesit pasii, picioarele ii sunt intr-adevar putin grele...Svitolina serveste foarte bine astazi, are variatie la aceasta lovitura, iar game-ul ii revine. Este 1-1 in acest moment.







1:0 Setul al doilea a inceput cu Buzarnescu la serviciu. Inca un cadou al Mihaelei: construieste bine, deschide terenul, insa rateaza inexplicabil atunci cand totul pare atat de usor (desigur, din fata televizorului totul pare simplu). Serviciul o ajuta in aceste momente, Buzarnescu ajunge la 40-15. Din pacate, inca un aut mare al lui Miki: 40-30. Ar fi momentul sa nu lase game-ul sa intre in prelungiri, pot aparea complicatii. Forehand pe contre-pied, Miki isi castiga serviciul si conduce cu 1-0. Este de fapt pentru prima data cand Miki conduce in acest meci...







A fost un set in care Miki a aratat ca s-a acumulat o anumita stare de oboseala, picioarele au parut "grele", iar erorile au fost destul de multe. De cealalta parte, Elina a venit cu lectia invatata dupa doua infrangeri consecutive: a fost agresiva, nu i-a dat timp sa <respire> Mihaelei, iar tabela a reflectat realitatea din teren.







3:6 Rever in fileu, inceput de game nefericit pentru Miki (15-0). Dupa ce a condus schimbul, Mihaela scapa putin in aut o dreapta inside-out, este 30-0 pentru Svitolina. Urmeaza insa un cross scurt minunat al lui Miki: 30-15. Doua mingi de set, Miki a gasit iar fileul dupa un rever lovit cam tarziu (40-15). Inca o eroare in lung de linie, setul ii revine jucatoarei din Ucraina...Au fost 14 erori nefortate facute de Buzarnescu (11 lovituri castigatoare).







3:5 Elina continua sa fie la un nivel inalt, iar primul punct al game-ului ii revine (0-15). Pe un retur agresiv al Elinei, Miki greseste inca o data (0-30). Din pacate, procentajul la primul serviciu o trage rau in jos pe Buzarnescu. Un forehand inside-in de efect ii aduce punctul Mihaelei (15-30). Raliul este condus de Miki, iar tabela se modifica in dreptul ei (30-30). Serviciu cu mult efect, Svitolina este surprinsa: 40-30. Dubla greseala, Miki o tine pe adversara in game. Urmeaza un as, o continuare foarte buna. Inca o minge de game pentru Miki. Forehand din alergare, Elina face o lovitura castigatoare - inca o egalitate. Game cu multa greutate. De pe mediana, Elina greseste un forehand, insa nici Miki nu se lasa mai prejos: din nou egalitate. Game interminabil. De la fileu, Miki arata ca este o jucatoare buna de dublu - inca o sansa de game, poate acum va fi altceva...Da, game-ul se incheie, Buzarnescu a servit bine, este 5-3 pentru Elina







2:5 Miki forteaza, dar trimite prea lung (15-0). Serviciu pe corp, este 30-0. Mihaela se incurajeaza, este atitudinea potrivita in aceste momente. Reverul mai produce o eroare nefortata, game lejer pentru Svitolina (40-0). Jucatoarea din Ucraina se duce la 5-2, Miki va servi pentru a ramane in primul set.







2:4 Inca o minge prea lunga a Mihaelei, sunt multe erori din partea jucatoarei noastre. Elina pune mare presiune pe serviciul doi, aici s-a facut pana acum diferenta in acest meci. Forehand in cross, din alergare, ce executie a reusit Miki! Aplauze la scena deschisa. Buzarnescu trimite cu mult efect la teu cu al doilea serviciu, iar Elina nu mai poate face nimic (30-15). Cu terenul liber, Miki trimite in fileu, parea doar o formalitate...O eroare care ar putea lasa urme din punct de vedere al increderii...Din fericire, serviciul functioneaza la exterior, este 40-30. Miki isi castiga pentru prima data serviciul, este 4-2 pentru numarul 5 mondial.







1:4 Inceputul de game este mai bun pentru Miki (0-15). Desi este condusa categoric pe tabela, Mihaela este destul de calma pana in acest moment (cel putin ce se vede la exterior). Punct superb reusit de Buzarnescu: si-a deschis bine terenul cu un rever in lung de linie, apoi a castigat punctul de la fileu (0-30). Forehand cu mult efect, sunt trei mingi de rebreak pentru Buzarnescu (0-40). Retur direct castigator al Mihaelei, Buzarnescu schimba acel zero din dreptul ei, este 4-1 pentru Svitolina







0:4 Eroare nefortata a Mihaelei cu reverul - pare usor imobila pana acum. Se prea poate ca picioarele jucatoarei noastre sa resimta sezonul atat de incarcat...Elina rateaza un retur, 15-30. Game-ul ramane insa unul dificil pentru jucatoarea noastra...Greseala si cu dreapta, doua mingi de dublu break pentru Elina. Un forehand se duce in afara terenului, este 4-0 pentru Svitolina.





Elina a jucat impecabil pana acum, nimic de reprosat Mihaelei...







0:3 Totul pare sa-i mearga ca pe roate Elinei: reuseste si un as. Este pana acum jucatoarea mai proaspata din punct de vedere fizic. Inca un as, se face foarte repede 40-0. Game-ul este incheiat de Svitolina cu inca un as, intre timp s-a facut 3-0 pentru numarul 5 mondial.







0:2 Elina este agresiva pe serviciul doi si castiga punctul (0-15). A lovit cu reverul din urcare. O dreapta inversa perfecta - inca un retur castigator, se face 0-30. Dreapta inside-out urmata de un voleu perfect - Miki deblocheaza tabela in acest game (15-30). Inca o data reverul in cross lung isi face datoria, Svitolina are doua mingi de break (15-40). Elina este foarte hotarata si face break, pare sa-si doreasca foarte mult sa rupa seria victoriilor Mihaelei...







Multi nori pe cerul Montrealului, sa speram ca nu va ploua pana la urma...







0:1 A inceput pana la urma partida, primele doua puncte ii revin jucatoarei din Ucraina. Elina a servit bine, nu au fost prea multe de facut pentru Miki pana acum (40-0). Castiga primul punct si Buzarnescu, dupa o venire la fileu. Backhandul Mihaelei este incredibil, punctul ii revine: 40-30. Din pacate, Miki scapa un rever de pe mediana, primul game al partidei ii revine Svitolinei.







Mihaela profita de pauza si a cerut interventia unui fizioterapeut, asta in timp ce Elina face miscari de incalzire







Sunt momente de incertitudine, jucatoarele stau pe scaunele lor, cu prosoapele pe ele







A inceput sa picure la Montreal, meciul inca nu incepe







Svitolina a castigat tragerea la sorti si a ales sa serveasca







28 de grade Celsius la Montreal, multi nori pe cer







Cele doua jucatoare se afla la incalzire







INFO: Angelique Kerber (castigatoarea de la Wimbledon) a parasit competitia in turul al doilea. Nemtoaica a fost invinsa de Alize Cornet, scor 6-4, 6-1.







Aflată în cel mai bun moment de până acum al carierei, Mihaela Buzărnescu va susține un nou test important împotriva Elinei Svitolina (5 WTA), jucătoare pe care a mai învins-o de două ori anul acesta. Confruntarea face parte din turul doi de la "Rogers Cup" (de categorie Premier 5), disputa fiind în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.





Mihaela Buzărnescu (20 WTA) vs Elina Svitolina (5 WTA) Cel mai bun loc în carieră: 20-3



În al doilea meci de pe "Banque Nationale", Mihaela Buzărnescu se va întâlni încă o dată (a treia oară în acest an) cu Elina Svitolina. Învinsă în două rânduri (la Roland Garros și Birmingham), sportiva din Ucraina a gândit cu siguranță un plan pentru anihilarea jocului Mihaelei. Rămâne de văzut dacă Miki va putea să fie la înălțime din punct de vedere fizic (a jucat foarte mult în acest an) și dacă va avea inspirația necesară în momentele importante.





Mihaela Buzărnescu va mai juca şi în primul tur la dublu, alături de Monica Niculescu, în al treilea meci de pe terenul 5, contra perechii Shuko Aoyama/Lidziya Marozawa.