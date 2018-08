Roger Federer și colecția impresionantă pe care o are acasă: "Am plătit pentru replicile unor trofee de la Wimbledon"

"În trecut, replica trofeului (n.r de la Wimbledon) era foarte mică ", a declarat Federer, potrivit Tennis World. "Acum, câștigătorii primesc o replică care este doar cu 25% mai mică decât trofeul original. Această schimbare a fost, de fapt, inițiată de mine. În urmă cu câțiva ani, organizatorii au convenit să ofere acea replică de dimensiune mai mare. Cu o singură excepție, trebuia să plătesc pentru replicile trofeelor anterioare. Dar a meritat. Îmi place să am replici în mărime naturală, cu numele campionilor din trecut gravate pe ele. Deci, deși am câștigat Wimbledon de opt ori, am mai mult de opt trofee acasă pentru că le-am păstrat și pe cele mai mici. Se simte de parcă am câștigat Wimbledon-ul de 12 ori", a mai spus campionul elvețian.





Referitor la modul în care își aranjează trofeele, Federer a adăugat: "Cele mari stau în spate, cele mici sunt în față, iar cele de la juniori le înconjoară. Este o vitrină de trofee uimitoare, desigur. Nu mă uit la ele în fiecare zi, dar când oamenii vin în vizită, aceștia spun 'Dumnezeule, este o nebunie'. Și asta mă face și pe mine să simt că este ceva foarte, foarte special".







Roger Federer, care astăzi (8 august) a împlinit 37 de ani, a câștigat de-a lungul impresionantei cariere nu mai puțin de 98 de trofee, dintre care 20 sunt de Grand Slam.





În acest an, Roger Federer a cucerit trei titluri: la Australian Open, Rotterdam și Stuttgart.





Roger Federer, titluri de Grand Slam în carieră: Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), Roland Garros (2009), Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).





Clasament titluri de Grand Slam:





1 Roger Federer 20 (între 2003-2018)

2 Rafael Nadal 17 (2005-2018)

3 Pete Sampras 14 (1990-2002)

4 Novak Djokovic 13 (2008-2018)

5 Roy Emerson 12 (1961-1967)

6 Rod Laver (1960-1969), Bjorn Borg (1974-1981) etc.