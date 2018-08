​Rogers Cup: Jelena Ostapenko și Naomi Osaka, eliminate în primul tur (Rezultate complete)

​A doua zi de la Rogers Cup a adus și eliminarea primilor capi de serie de pe tabloul de simplu feminin, Jelena Ostapenko (favorită 11) și Naomi Osaka (16) părăsind competiția de la Montreal încă din primul tur. Ostapenko a fost învinsă de Johanna Konta, în timp ce Osaka a cedat în fața Carlei Suarez Navarro.

Rezultatele zilei de marți:

Turu I

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) - Christina McHale (USA) 6-3, 6-2Darya Kasatkina (RUS/N.12) - Maria Sakkari (GRE) 6-4, 4-6, 6-1Maria Sharapova (RUS) - Sesil Karatantcheva (BUL) 6-1, 6-2Alizé Cornet (FRA) - Tatjana Maria (GER) 4-6, 6-1, 6-3Alison Van Uytvanck (BEL) - Sofya Zhuk (RUS) 6-1, 6-2Kiki Bertens (NED) - Carol Zhao (CAN) 6-1, 6-2Carla Suarez (ESP) - Naomi Osaka (JPN/N.16) 7-6 (7/2), 6-2Françoise Abanda (CAN) - Kirsten Flipkens (BEL) 6-3, 6-2Victoria Azarenka (BLR) - Kristina Mladenovic (FRA) 6-0, 6-1Johanna Konta (GBR) - Jelena Ostapenko (LAT/N.11) 6-7 (6/8), 6-1, 6-2Elise Mertens (BEL/N.14) - Eugenie Bouchard (CAN) 6-2, 6-4Shuai Zhang (CHN) - Barbora Krejcikova (CZE) 7-5, 7-5