Serena Williams, despre perioada dificilă pe care o traversează: "Am simţit că nu sunt o mamă bună"

După finala de la Wimbledon, Serena Williams a suferit o înfrângere drastică în primul tur de la San Jose (1-6, 0-6 cu Johanna Konta), apoi anunțându-și retragerea și de la Rogers Cup. Americanca a transmis, într-un mesaj postat pe contul personal de Instagram, că săptămâna trecută a fost nevoită să facă față unor evenimente personale dificile, simțind în același timp că nu este o mamă bună.







"Săptămâna trecută nu a fost uşoară pentru mine. Nu doar pentru că a trebuit să fac faţă unor evenimente personale dificile, dar am avut şi o proastă dispoziţie. Mai mult, am simţit că nu sunt o mamă bună", a declarat Serena Williams, pe contul său de Instagram.





"Am citit în mai multe articole că emoţiile post-natale ar putea dura până la trei ani dacă nu faci nimic în acest sens. Dar eu prefer comunicarea. Să vorbesc cu mama mea, cu surorile mele, prietenii mei, care m-au ajutat să înţeleg că ceea ce am resimţit este absolut normal. Este perfect normal să mă simt ca şi cum nu aş face suficient pentru copilul meu", a adăugat americanca.





"Toţi am trecut prin asta. Muncesc mult, mă antrenez şi încerc să devin cea mai bună sportivă. Cu toate acestea, deși am fost cu ea în fiecare zi din viața ei, nu sunt prezenta atât de mult cât mi-aş dori. Multe dintre voi (mamele) treceti prin asta. Fie că stați acasa sau că lucrați, să găseşti acel echilibru cu copiii este o adevărată artă. Voi sunteţi nişte eroine!", a scris Serena, concluzionând: "Eu sunt aici pentru a vă spune: dacă aveţi o săptămână sau o zi dificilă, este normal, pentru că şi eu am!!! Dar există întotdeauna o nouă zi!".





Serena Williams ar fi trebuit să participe în această săptămână la "Rogers Cup", turneu din categoria "Premier 5" care se dispută la Montreal, însă și-a anunțat retragerea în ultimul moment, invocând motive personale.





Săptămâna trecută, Serena a părăsit turneul de la San Jose încă din primul tur, după o victorie categorică a britanicei Johanna Konta, scor 6-1, 6-0. Înaintea acestui eșec, americanca disputase finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon (a fost învinsă de Angelique Kerber, scor 6-3, 6-3).