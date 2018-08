Mihaela Buzărnescu, despre momentele dificile ale carierei: "Am fost foarte aproape să mă retrag. Cei mai mulți îmi spuneau că sunt bătrână și că ar trebui să-mi caut un loc de muncă"

​Mihaela Buzărnescu traversează cea mai frumoasă perioadă a carierei, reușind să câștige primul său titlu WTA și să ajungă pe locul 20 în clasamentul mondial. Jucătoarea de 30 de ani a povestit, într-un interviu pentru WTA, despre momentele dificile ale carierei sale, când a fost la un pas să se retragă. "Cei mai mulți oameni nu credeau în mine. Îmi spuneau că sunt cu adevărat bătrână și că ar trebui să-mi caut un loc de muncă, să fiu antrenoare", a spus Mihaela Buzărnescu.





"Sunt foarte fericită că am reușit să câștig o finală WTA, este prima pentru mine. Este un rezultat extraordinar. Sunt foarte fericită pentru ce am realizat. Sper să fiu capabilă să câștig mai multe", a spus Mihaela Buzărnescu, într-un interviu pentru site-ul WTA, după victoria de la San Jose.







Cum a reușit să ajungă la nivelul actual





"Doar îmi fac jocul, nu vreau să mă gândesc la altceva. Încerc să mă bucur cât de mult pot, să fiu sănătoasă, să joc cât mai multe meciuri la acest nivel, pentru că asta este cel mai important. Pentru asta am muncit toată viața și asta mi-am dorit, deci încerc să nu mă gândesc la alte lucruri care îmi pot distrage atenția. Și sunt fericită că am făcut-o destul de bine până acum.





Realizez cât de mult am jucat. Ar trebui să primesc un trofeu numai pentru asta! Spuneți-le celor de la WTA să mi-l ofere. Este incredibil că am fost capabilă să rămân în formă și să joc atât de multe meciuri. Mă simt bine, sunt sănătoasă și asta este cel mai important. A fost un miracol care îmi permite să-mi urmez pasiunea", a glumit Mihaela, care până în acest moment al anului are 21 de turnee jucate din 24 posibile.





A fost aproape de retragere





"Am fost foarte aproape să mă retrag. Trăiam momente dificile. Cei mai mulți oameni nu credeau în mine. Îmi spuneau că sunt cu adevărat bătrână și că ar trebui să-mi caut un loc de muncă, să fiu antrenoare. Luau în considerare să îmi facă o ofertă să vin ca antrenoare în cadrul Federației Române de Tenis. Eu mă gândeam să plec în alte țări ca antrenoare. De aceea am început și doctoratul, dar a fost foarte bine că am continuat.





Am fost foarte confuză și nu știam dacă să accept oferta sau nu. Încă speram că pot avea o altă șansă și să joc la nivel profesionist, pentru că eram extrem dezamăgită să îmi închei cariera așa. Am simțit că pot să fac mai mult și să mă opresc doar din cauza accidentărilor era foarte deprimant. Încă așteptam și nu mă gândeam la ce aș putea să fac", a precizat Buzărnescu.





Cum a reușit să meargă mai departe





"Asta arată cât de puternică sunt și cât de mult am vrut să joc tenis la nivel profesionist. Am vrut să fac tot ce îmi stătea în putință să joc tenis și să-mi arăt mie care este nivelul meu. Și apoi, atingând cel mai înalt nivel, aș fi decis cum să-mi închei cariera în tenis.







Nu m-am gândit că pot să fiu capabilă de asta. Doar m-am gândit că pot să-mi ofer o altă șansă și doar să joc tenis. Să joc și să văd dacă pot să ajung cel puțin în Top 100, dar tot timpul obiectivul meu a fost să ajung în Top 20, de când eram mică, iar acum să ating acest nivel, la 16 ani distanță, este un rezultat uimitor. Ar trebui să fiu foarte fericită și mulțumită de ceea ce am reușit. Cred că ar trebui să mă bucur de fiecare moment", a mai spus Mihaela.





Cel mai fericit moment







"Nu am prea mult timp să mă bucur, pentru că sunt la turnee în cea mai mare parte a timpului. Dar astăzi, câștigând acest meci (n.r finala de la San Jose), am fost foarte fericită și sper ca în viitor să am timp liber să mă bucur și să mă relaxez puțin", a precizat numărul 20 WTA.





Despre obiectivele din acest sezon





"Nu mă gândeam la asta până am văzut că sunt aproape de Top 20. De fapt, am considerat că ceea ce visam de la 14 ani poate deveni posibil. Și tot timpul am sperat și am vrut ca în anul viitor să ating un alt nivel sau să pot juca la toate turneele pe tabloul principal. Dar acum că mă gândesc, ar fi atât de frumos să ajung în Top 10. Unii oamenii spun că jocul meu arată de un astfel de nivel, dar eu vreau doar să mă bucur de moment", a afirmat Mihaela.





Despre felicitările din partea Simonei Halep





"Voi vedea dacă voi ieși cu Simona la masă, să vedem și ce program are ea. Sunt bucuroasă pentru că e fericită pentru mine. Mi-a dat un mesaj și după meciul din semifinale. Este foarte plăcut că toate româncele ne susținem una pe cealaltă și ne sprijinim", a mai spus jucătoarea în vârstă de 30 de ani.





Ce le-a transmis suporterilor din România





"Vreau să le mulțumesc tuturor celor care cred în mine, cărora le place jocul meu. Știu că am multe suișuri și coborâșuri în timpul meciurilor, că mă enervez, țip la mine, că vorbesc urât, dar trăiesc fiecare clipă! Sper că mă vor sprijini atât la bine cât și la rău. Sper să fie fericiți pentru mine, să fie mândri de ceea ce reușesc și poate voi fi un model pentru copiii lor și pentru tinerii din România", a încheiat Mihaela Buzărnescu.





După două finale disputate în acest an şi pierdute la Hobart şi Praga, Mihaela Buzărnescu și-a îndeplinit visul și a cucerit primul său titlu WTA. Românca s-a impus, duminică, în ultimul act de la San Jose (turneu de categorie "Premier"), scor 6-1, 6-0 cu Maria Sakkari.





Potrivit WTA, în urmă cu 12 luni, Mihaela Buzărnescu se afla pe locul 142 în ierarhia mondială. Începând de luni, românca ocupă locul 20, cea mai bună clasare din carieră.







Pentru Mihaela Buzărnescu urmează turneul Rogers Cup de la Montreal (Premier 5), unde va debuta astăzi împotriva chinezoaicei Qiang Wang (53 WTA).