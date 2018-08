​ATP Washington: Alexander Zverev, campion pentru al doilea an consecutiv

Zverev (21 de ani) s-a impus după o partidă care a durat o oră și 15 minute, trecându-și în palmares al nouălea trofeu al carierei și al treilea din acest an, după cele cucerite la Munchen şi Madrid.

Germanul este primul jucător care și-a păstrat trofeul la competiția americană, după argentinianul Juan Martin Del Potro, învingător la Washington în 2008 şi 2009.

Pentru succesul de la Wasihnton, Zverev a primit 500 de puncte ATP şi un cec de 384.120 de dolari, iar De Minaur a fost răsplătit cu 188.315 dolari şi 300 de puncte ATP.

Zverev se menţine pe locul 3 în clasamentul ATP după acest succes, în timp ce australianul de 19 ani a făcut un salt spectaculos de 27 de poziții și a ajuns pe locul 45 în ierarhia mondială.



