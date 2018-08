​LIVE Text Mihaela Buzărnescu vs Maria Sakkari 6-1, 2-0

2:0 Dupa o prima minge pierdut, Mihaela are motiv sa stranga pumnul, s-a facut 15-15. Forehandul Mihaelei trimite mingea in fileu, insa jucatoarea noastra revine cu ajutorul serviciului (30-30). As, minge de 2-0 pentru Buzarnescu. Egalitate, dupa ce Sakkari trimite pe tusa, putina sansa pentru grecoaica. Desprinderea se produce pana la urma, Miki are acum 2-0 in setul secund







1:0 Mansa a doua a debutat cu Sakkari la serviciu. Dupa ce a deschis perfect terenul cu forehandul, Mihaela vine perfect la fileu si inchide punctul cu un voleu drive - se vede ca joaca foarte mult si la dublu..Sakkari se bucura dupa o eroare nefortata a Mihaelei, grecoaica este intr-o situatie grea. Retur in lung de linie perfect - Buzarnescu conduce cu 30-15. Grecoaica revine cu ajutorul serviciului. Buzarnescu continua sa fie foarte inspirata la retur - egalitate (40-40). Sansa de break, Miki este parca pe tot terenul. Din pacate, Buzarnescu scapa in afara terenului un forehand in lung de linie - egalitate. Dubla greseala, inca o minge de break pentru jucatoarea noastra...Cu o Mihaela atat de activa pe teren, Sakkari incearca o scurta in graba, iar break-ul vine si in setul al doilea...







Sakkari cere din nou interventia antrenorului, acesta ii spune ca meciul incepe acum, sa nu se mai gandeasca la setul pierdut putin mai devreme...Sa vedem ce va crede si Mihaela...







6:1 Dupa doua puncte castigate de Mihaela, Sakkari puncteaza si ea pe tabela (30-15), insa apar alte doua mingi de set (40-15), dupa un duel de la fileu. Pe un serviciu doi previzibil, Maria returneaza perfect: 40-30. Minge lunga pe rever, aut. A fost anulata si a patra sansa de set a Mihaelei. Publicul vrea un meci echilibrat, lumea incepe sa o sustina pe grecoaica. Intre timp, Buzarnescu salveaza o minge de break, game-ul este unul disputat. Si a doua minge de break este anulata de Mihaela - serviciul si-a facut treaba. Dubla greseala, Sakkari are a treia sansa de break. Mihaela are dificultati in a inchide mansa...Din nou egalitate, dupa un retur prea lung al Mariei. Ce game avem, cel mai lung de pana acum. Inca o dubla, Sakkari are din nou ocazia sa faca un break. Nici de aceasta data nu se incheie game-ul, egalitatea este restabilita. Maria este grabita la retur, inca o minge de set pentru jucatoarea noastra. A cincea sansa este cu noroc pentru Buzarnescu - set castigat intr-un mod categoric de Mihaela, scor 6-1







INFO: Monica Niculescu si Ana Bogdan au obtinut calificarea pe tabloul principal de la Rogers Cup







5:1 Dupa o minge mai moale a adversarei, Miki face diferenta cu inca o lovitura castigatoare (0-15). Buzarnescu trimite puternic, cu adancime, nimic de facut pentru Sakkari (0-30). Grecoaica servest mai bine, are timp sa isi gaseasca ritmul pe forehand, iar urmatoarele doua puncte ii revin (30-30). Inca o eroare nefortata, Mihaela are minge de set (30-40). As pe serviciul doi, egalitate (primul as al disputei). Inca un schimb mai lung care ii revine jucatoarei noastre - a doua minge de set. Nici de aceasta data nu este cu noroc - serviciul cu mult kick si-a facut treaba - egalitate. Sakkari isi gaseste reperele la serviciu, are acum avantaj. Forehandul Mihaelei este la cote inalte, inca o egalitate. Din deplasare, Maria trimite imparabil cu reverul in lung de linie - superba executia grecoaicei. Game-ul nu este insa incheiat, a cata egalitate? Dupa multe emotii, Maria isi castiga serviciul, este ovationata de public, iar acel zero din dreptul ei se modifica in sfarsit...







5:0 O rama pe rever pentru Miki (0-15). Sakkari nu mai poate interveni pe o minge lunga trimisa de Mihaela, este 15-15. Dupa un slice al adversarei, Buzarnescu trimite in aut (15-30). Mihaela ramane agresiva, nu ii lasa timp grecoaicei, scorul se intoarce in favoarea ei: 40-30. Pe o venire la fileu, Miki nu isi calculeaza bine pasii, mingea se duce in afara terenului - egalitate. Sakkari nu intra rapid intr-o minge de la nivelul umarului, inca o sansa de 5-0 pentru jucatoarea noastra...Ce inceput de prim set avem: 5-0 pentru Buzarnescu...Este momentul ca Sakkari sa stea de vorba cu antrenorul







4:0 Inceput mai lejer de game pentru Buzarnescu, doua erori care puteau fi evitate (30-0). Apare si Miki pe tabela in acest game (30-15). Mihaela este foarte agresiva la retur: a anticipat serviciul adversarei, este 30-30. Buzarnescu stapaneste schimbul, dicteaza ritmul, sansa de break si de 4-0 pentru sportiva noastra. Din pacate, reverul in lung de linie nu prinde tusa, egalitate. Vine si a doua sansa de break: Buzarnescu este la un nivel foarte inalt, sa speram ca va putea sa mentina acest ritm...Da, se face 4-0! Cat de bine joaca Mihaela...







3:0 Retur blocat cu slice-ul de rever, iar Maria este incomodata. Grecoaica pune prea multa forta in lovituri, mingea nu gaseste terenul (40-0). Dupa mai putin de zece minute, Buzarnescu se distanteaza la 3-0. Pana acum, Mihaela joaca precis: forehandul are multa adancime, erorile sunt putine, ritmul este dictat de sportiva noastra...







2:0 Retur de senzatie al Mihaelei: backhand in cross scurt. Imediat, Maria revine cu un serviciu cu mult efect. Game-ul este unul strans, diferenta se va face la numarul de erori nefortate. Dubla greseala a grecoaicei, sansa de break pentru jucatoarea noastra (a doua dubla din acest game). Voleu drive de forehand perfect: se face 2-0 pentru Mihaela. Este un debut fericit de meci, vom vedea ce va urma...





1:0 Finala a inceput cu Miki la serviciu. Primul schimb a fost unul intens, s-a trecut peste faza de tatonare. In mod evident, Mihaela are mai multi spectatori in tribune, fiecare punct castigat de jucatoarea noastra este insotit de urale din tribune. Buzarnescu isi castiga serviciul si intra cu dreptul in finala de la San Jose







Mariana Alves este arbitra din scaun a finalei de la San Jose. Sunt 29 de grade Celsius, putine momente pana la startul partidei







A inceput incalzirea







Cele doua jucatoare au intrat pe teren​





Aflată într-o perioadă de grație (ar putea ajunge pe locul 20 în clasamentul WTA cu o victorie în această seară), Mihaela Buzărnescu se afla în fața câștigării primului titlu important din carieră, un singur meci despărțind-o de această performanță. În finala turneului de la San Jose (de categorie Premier), jucătoarea noastră o va întâlni pe Maria Sakkari (Grecia, 49 WTA). Partida este în direct pe Digisport 1 și LiveText pe HotNews.ro.





Drumul până la finală:



Mihaela Buzărnescu -





6-3, 4-6, 6-3 cu Sachia Vickery

7-5, 2-6, 6-1 cu Amanda Anisimova

6-1, 7-5 cu Ajla Tomljanovic

4-6, 6-3, 6-1 cu Elise Mertens







Maria Sakkari -







6-2, 6-2 cu Christian McHale

6-0, 6-1 cu Timea Babos

6-4, 7-6(2) cu Venus Williams

3-6, 7-5, 6-2 cu Danielle Collins







Va fi prima întâlnire directă dintre Mihaela și Maria în circuitul WTA.







Dacă va câştiga turneul, Buzărnescu va obţine 136.695 de dolari şi 470 de puncte. Dacă va pierde finala, ea va primi 72.835 de dolari şi 305 puncte.







Buzărnescu va juca la San Jose a treia sa finală WTA din carieră, după cele pierdute anul acesta la Hobart şi Praga.







Competiția californiană face parte din categoria Premier și esta dotată cu premii totale în valoare de $799.000.