După un meci maraton cu Marius Copil, Andy Murray s-a retras de la Washington şi nu va participa nici la Toronto

De-abia revenit în circuit după luni bune de absență (din cauza unei accidentări), Andy Murray a fost nevoit să se retragă de la turneul de la Washington (înainte de meciul cu Alex De Minaur din sferturi), scoțianul anuntând că nu va participa nici la Masters-ul de la Toronto, transmite ESPN.





Fost lider mondial, Murray a încheiat meciul cu Marius Copil undeva în jurul orei 03:00, iar corpul i-a dictat nevoia unei pauze.







Pe lângă retragerea de la Washington, Andy nu va participa nici la Toronto. În locul său, pe tabloul principal se va afla Stanislas Wawrinka, cel care a primit un wild-card.







Ajuns pe locul 832 după 11 luni de inactivitate, Murray s-a declarat dezamăgit de această nouă pauză.





"Da, sunt dezamăgit, este normal să fiu. Am avut parte de un meci care s-a încheiat la ora 03:00. Nu este normal să se întâmple așa ceva, nici pentru jucători, nici pentru spectatori, nici pentru televiziuni. Am nevoie de o pauză, organismul mi-o cere. Nu este deloc ușor să revii după o asemenea accidentare. După meciul cu Marius Copil am ajuns în pat la ora 05:30. M-am chinuit să adorm, mi-ar fi fost foarte greu să mă aflu pe teren în ziua următoare. Este ca și cum aș fi jucat două partide în aceeași zi" - Andy Murray.







În funcție de recuperare, scoțianul ar putea participa la Masters-ul de la Cincinnati și la Grand Slam-ul de la US Open (27 august - 9 septembrie).