WTA Washington: Sloane Stephens, eliminată de Andrea Petkovic în optimi

Stephens, numărul 3 mondial, care a cucerit primul titlu din cariera sa chiar la această competiţie, în 2015, câştigase ultimele trei întâlni cu Pektovic, ocupanta locului 91 WTA. Germanca a reuşit să revină, însă, după ce a cedat primul set în duelul cu americanca, impunându-se după o oră şi 47 minute de joc.



În sferturile de finală, Andrea Petkovic, finalistă la Washington în 2013, o va avea ca adversară pe câştigătoarea meciului dintre Belinda Bencic (Elveţia), cap de serie numărul 6, şi Nao Hibino (Japonia).



Rezultate:

Turul 1

Ysaline Bonaventure (Belgia) - Anhelina Kalinina (Ucraina) 6-3, 6-3

Saisai Zheng (China) - Katie Swan (Marea Britanie) 6-2, 6-4

Jennifer Brady (SUA) - Natalia Vihlianţeva (Rusia) 6-1, 6-4

Magda Linette (Polonia) - Olivia Rogowska (Australia) 6-4, 6-1

Turul 2 (optimi)

Andrea Petkovic (Germania) - Sloane Stephens (SUA/N.2) 2-6, 6-4, 6-2



Former @CitiOpen finalist @andreapetkovic is on to the quarterfinals!⁰⁰



Comes back to defeat No. 2 seed Sloane Stephens 2-6, 6-4, 6-2 pic.twitter.com/gzANnl5ukM