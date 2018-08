VIDEO Serena Williams, una din cele mai grele înfrângeri din carieră: 1-6, 0-6 cu Johanna Konta la San Jose

Finalistă la Wimbledon (unde a fost învinsă de Angelique Kerber), Serena Williams și-a început sezonul de hard la San Jose, competiție unde a suferit una din cele mai drastice înfrângeri din carieră. Fostul lider mondial a câștigat doar un game în fața sportivei Johanna Konta, britanica câștigând cu un incredibil 6-1, 6-0!







Locul 26 WTA și cap de serie numărul 6 la San Jose, Serena a stat pe teren doar 51 de minute! Americanca a fost pur și simplu de nerecunoscut, ea reușind să modifice o singură dată tabela în dreptul ei, in chiar primul game al disputei.







Konta (48 WTA) a obținut una din cele mai lejere victorii din cariera profesionistă, cel puțin dacă ne uităm la scorul de pe tabela de marcaj: 6-1, 6-0.





Seria britanicei a fost una incredibilă: după ce a pierdut primul game, Konta le-a câștigat pe următoarele 12!







Turneul de la San Jose se dispută pe hard, face parte din categoria Premier și are premii totale în valoare de 799.000 de dolari.





"Cred că ea a jucat bine în al doilea set. Nu am fost deloc tăioasă în primul set şi ea a devenit mai încrezătoare. Presupun că lucrurile au mers rău în ghemul secund după ce l-am câştigat pe primul - a fost singurul pe care l-am câştigat în acest meci. Iau totul pas cu pas. Cred că ea a jucat mai bine în acest meci decât a făcut-o în ultimele 18 luni, aşa că e extraordinar pentru ea. Ştiu că pot juca de un catralion de ori mai bine, dar am multe lucruri în cap. Nu am timp să fiu şocată de o înfrângere care nu s-ar fi întâmplat dacă aş fi fost la nivelul cel mai bun. Pot doar să fiu acolo şi să lupt, ceea ce am făcut. De asemenea, m-am mişcat mult mai bine, aşa că să iau partea pozitivă a lucrurilor, unde pot" - Serena Williams.







Rezumatul partidei Serena Williams vs Johanna Konta: