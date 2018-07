Elise Mertens și-a schimbat din nou antrenorul: "Am jucat de două ori cu Simona Halep și a fost prea puternică pentru mine. Vreau să progresez"

Ajunsă pe locul 15 în ierarhia mondială, Elise Mertens vrea să progreseze și a decis că e timpul să își schimbe din nou antrenorul. Germanul Dieter Kindlmann (36 de ani) este noul tehnician al belgiencei, deja al treilea în acest an. În vârstă de 22 de ani, Mertens își dorește să fie capabilă să le învingă pe cele mai bune jucătoare din circuit. "Am jucat de două ori cu Simona Halep și a fost prea puternică pentru mine. Vreau să progresez în acest sens", a spus belgianca.





"Am început să lucrăm împreună săptămâna trecută", a declarat Mertens, pentru site-ul WTA. "De atunci, ne-am concentrat pe anumite lucruri. Sunt nerăbdătoare să joc primul turneu cu el", a declarat belgianca de 22 de ani, care participă în această săptămână la turneul de la San Jose, unde va debuta direct în turul doi, contra americancei Ashley Kratzer (251 WTA), informează lesoir.be.





"Dieter are multă experiență, cred că este un antrenor foarte bun și ne înțelegem foarte bine atât pe teren, cât și în afara acestuia", a spus Mertens.





În vârstă de 36 de ani, Kindlmann este un fost jucător de tenis, cea mai bună clasare a carierei înregistrând-o în anul 2004: locul 130. Anul trecut, germanul a ajutat-o pe americanca Madison Keys să ajungă până în finala US Open.





Dieter Kindlmann este al treilea antrenor din 2018 al Elisei Mertens. Belgianca a mai fost pregătită în acest sezon de Robbe Ceyssens și Rick Vleeshouwers.





Câștigătoare a trei turnee în acest an - Hobart, Lugano și Rabat, Elise Mertens vrea să își continue ascensiunea în clasamentul mondial: "Totul a fost foarte rapid de la primul meu titlu (n.r în ianuarie, la Hobart), dar cred că încă pot face lucruri grozave și mă pot perfecționa. Cred că era timpul să schimb ceva, pentru că aveam nevoie de cineva cu experiență. Sunt pe locul 15 în lume, dar vreau mai mult și cred că este persoana potrivită să mă ajute să o fac".





Mertens își începe pregătirea pentru US Open, ultimul Grand Slam al anului, la turneul "Mubadala Silicon Valley Classic" (de categorie Premier) care are loc în perioada 30 iulie - 5 august, la San Jose (California). "Trebuie să ai o mulțime de meciuri în picioare pe hard în perspectiva US Open, este bine să încep de acum", a precizat Mertens.





"Nu îmi place în mod deosebit să stabilesc un obiectiv de clasament, dar vreau să îmbunătățesc nivelul meu de joc împotriva celor mai bune jucătoare. Am jucat de două ori cu Simona Halep (1 WTA) și ea a fost prea puternică pentru mine. Vreau să progresez în acest sens", a punctat Mertens, care a fost învinsă de Halep în acest an la Madrid, scor 6-0, 6-3, și la Roland Garros, scor 6-2, 6-1.





În prezent, Elise Mertens se află pe locul 11 în cursa pentru Turneul Campioanelor.