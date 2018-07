​ATP Washington: Andy Murray, prima victorie pe hard după o pauză de aproape 17 luni

Aflat în prezent pe locul 832 în clasamentul ATP, Murray a avut nevoie de șapte mingi de meci pentru a-l învinge în trei seturi pe McDonald (80 ATP), scor 3-6, 6-4, 7-5. Partida a durat două ore și 39 de minute.

În turul următor, Murray îl va înfrunta pe britanicul Kyle Edmund (18 ATP, cap de serie numărul 4), care a avut bye în runda inaugurală.



Fostul lider mondial a fost măcinat în ultimul an de problemele de la șold. În ianuarie 2018, Murray a fost operat la șold, iar în următoarele luni s-a aflat în recuperare. A revenit în circuit pe 19 iunie, jucând primul său meci oficial după nu mai puţin de 342 de zile. El a fost învins de Nick Kyrgios, la Queen's, scor 6-2, 6-7, 5-7.



Pentru Murray, a urmat turneul de la Eastbourne, acesta fiind și ultimul la care a participat înainte de competiția de la Washington. Acolo, a trecut în primul tur de Stan Wawrinka, scor 6-1, 6-3, înainte să fie eliminat de Kyle Edmund, scor 4-6, 4-6. Britanicul s-a retras apoi de la Wimbledon, nefiind pregatit pentru meciurile cu sistemul "cel mai bun din cinci seturi".



Turneul de la Washington face parte din categoria "500" și se dispută pe hard, în perioada 30 iulie - 5 august. Competiția este dotată cu premii totale de 2.146.815 dolari. Ultimul campion este germanul Alexander Zverev (în 2017).

Rezumatul partidei Murray vs McDonald:

Worth. The. Wait. @andy_murray prevails in the wee hours of the morning def. #mcdonald 3-6, 6-4,7-5. #CO50 #ATP pic.twitter.com/uC8hH6EgZy