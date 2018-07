WTA Moscova: Duelul jucătoarelor de 17 ani a fost câștigat de Olga Danilovic (7-5, 6-7, 6-4 în finala cu Anastasia Potapova)

Ultimul act al turneului de categorie International de la Moscova a adus față în față două jucătoare de 17 ani, Olga Danilovic şi Anastasia Potapova, ambele aflate la prima finală WTA din carieră. Danilovic (187 WTA), ajunsă pe tabloul principal în calitate de lucky loser, s-a impus în trei seturi, scor 7-5, 6-7 (1), 6-4, trecându-și în palmares primul său titlu WTA.

Finala de la Moscova a fost una cu multe răsturnări de situație. Rusoaica Anastasia Potapova, beneficiara unui wild card, a condus cu 4-1 în primul set, având la acest scor și două șanse de break. Danilovic a avut însă o revenire de excepție și în cele din urmă și-a adjudecat primul act cu 7-5.



Setul secund a fost unul extrem de echilibrat. La 5-4 în favoarea sa, jucătoarea din Serbia a servit pentru câștigarea primului său trofeu WTA, a avut chiar și o minge de meci, însă Potapova a reușit break-ul la prima oportunitate și a egalat situația. Setul s-a decis la tie-break, acolo unde rusoaica a avut nervii mai tari și s-a impus categoric (7-1).

În setul decisiv s-au consemnat nu mai puțin de șapte break-uri. La 5-4, Danilovic s-a impus pe serviciul adversarei și a pus capăt partidei după două ore și 22 de minute de joc. Rusoaica a salvat alte două mingi de meci, dar a patra a fost cu noroc pentru Olga Danilovic, care a devenit prima jucătoare născută în anii 2000 care câștigă un titlu WTA la simplu.

De asemenea, Olga Danilovic a este prima jucătoare care câștigă un titlul WTA la simplu în calitate de lucky loser. Sârboaica este cea mai tânără jucătoare învingătoare în circuitul WTA, după Ana Konjuh la Nottingham în 2015 (Konjuh era cu 18 zile mai mică decât Danilovic).

Danilovic este născută la 23 ianuarie 2001, în timp ce Potapova s-a născut la 30 martie 2001.

Pentru succesul de la Moscova, Danilovic va primi 163.265 de dolari şi 280 de puncte WTA, iar Potapova va fi recompensată cu 81.251 de dolari şi 180 de puncte WTA.



.@danilovic_olga has done it! Wins her first WTA title!



Gets the win over Potapova to claim the #moscowrivercup title 7-5, 6-7(1), 6-4! \uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/6WwMglSWIf