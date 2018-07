WTA Nanchang: Qiang Wang, la primul titlu WTA din carieră - Saisai Zheng a abandonat în setul al doilea al finalei

Saisai Zheng a cedat după o oră și 22 de minute de joc. În vârstă de 24 de ani, Zheng a stat departe de tenis timp de șase luni, în perioada septembrie 2017 - martie 2018, din cauza unei accidentări.

Wang a devenit a patra jucătoare din acest an care câștigă în premieră un titlu WTA, după Naomi Osaka la Indian Wells, Aleksandra Krunic la 's-Hertogenbosch și Tatjana Maria la Mallorca.

A cincea jucătoare va fi decisă tot astăzi, la turneul WTA de la Moscova, unde Anastasia Potapova și Olga Danilovic se află pentru prima dată în carieră într-o finală WTA.

Finala turneului de la Nanchang a fost doar a treia din istoria WTA disputată între două jucătoare din China.

Momentul în care Saisai Zheng abandonează:



