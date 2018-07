WTA Moscova: Anastasija Sevastova, adversara Irinei Bara în optimi

În primul tur, Anastasija Sevastova a învins-o pe franțuzoaica Pauline Parmentier (70 WTA), scor 6-2, 3-6, 6-4, după o oră și 50 de minute de joc.



Bara și Sevastova nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA.



Săptămâna trecută, Sevastova a câştigat turneul BRD Bucharest Open, după ce a învins-o în finală pe croata Petra Martic, scor 7-6 (4), 6-2.

Irina Bara se află pe tabloul principal de la Moscova în calitate de lucky loser, după retragerea din competiție a Irinei Begu. Jucătoarea de 23 de ani a trecut în prima rundă de rusoaica Ekaterina Alexandrova (locul 98 WTA), scor 6-0, 6-3, după o oră și 10 minute de joc.

S-au mai disputat miercuri:

Turneul de la Moscova (23-29 iulie) face parte din categoria International și este dotat cu premii totale de 750.000 de dolari. Competiția se dispută pe zgură și poate fi urmărită în direct la Digi Sport.



Ultimul punct al partidei Sevastova vs Parmentier:



