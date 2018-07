Simona Halep va participa la Connecticut Open

Site-ul oficial al Connecticut Open a anunţat, marţi, că Simona Halep a acceptat un wild-card la turneul ce va avea loc în perioada 19-25 august. Simona Halep a câştigat o dată titlul la New Haven în 2013, iar ultima dată a participat în 2014.

"Sunt foarte încântată să mă întorc la Connecticut în această vară şi sunt recunoscătoare pentru această oportunitate. Am amintiri frumoase de când am câştigat turneul în 2013 şi întotdeauna mi-a făcut plăcere să joc în faţa fanilor de aici. Tabloul puternic şi condiţiile similare cu cele din New York îl fac un turneu foarte bun pentru pregătirea meciurilor de la US Open, aşa că abia aştept să mă întorc”, a spus Simona Halep.

La turneu vor mai participa, printre altele, Caroline Garcia, Petra Kvitova, Julia Goerges, Mihaela Buzărnescu, Dominika Cibulkova sau Johanna Konta, potrivit News.ro.