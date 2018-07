Irina Begu, după victoria de la BRD Bucharest Open: "Formez o echipă solidă cu Andreea Mitu, ne completăm foarte bine"

"A fost mai uşor azi decât în semifinale (n.r. - când au întâlnit cuplul Jaqueline Cristian/Elena-Gabriela Ruse) din punct de vedere emoţional. Pentru că nu e simplu să joci împotriva unor românce. Dar ambele meciuri au fost grele. Eu trebuia să joc iniţial cu Sara Errani, a apărut însă acea problemă cu dopingul. Apoi am discutat cu Monica Niculescu, dar ea s-a accidentat. Aşa că m-am trezit sâmbătă că nu am cu cine să joc, deşi îmi doream foarte mult să îmi apăr trofeul. Apoi am vorbit cu Andreea şi am întrebat-o dacă vrea să joace cu mine, iar duminică am primit wild card-ul. Aşa a fost să fie. Dar ne-am bucurat, suntem o echipă solidă, ne completăm foarte bine. Eu încerc să ajung în faţă, iar Andreea are un joc solid de pe linia de fund", a spus Begu într-o conferinţă de presă.





Begu: "Pentru anul viitor îmi doresc să joc la Turneul Campioanelor la dublu"





Câştigătoare în ediţia trecută a BRD Bucharest Open, Begu a menţionat că anul viitor îşi doreşte să joace la dublu la Turneul Campionelor. "Îmi place foarte mult să joc cu românce. La fiecare turneu mă uit pe listă şi încerc să îmi dau seama cu ce româncă pot să joc la dublu. Pentru anul viitor îmi doresc să joc la Turneul Campioanelor la dublu, dacă voi avea o singură parteneră. Acum dacă mă uit la puncte, am semifinală la Australian Open, sferturi la Wimbledon... aş putea să adun puncte pentru Turneul Campioanelor. Dar trebuie să joc cu aceeaşi parteneră. Încerc să găsesc una şi sper eu să fie din România. Spre sfârşitul sezonului voi şti exact cu cine voi juca", a adăugat Begu.





Mitu: "Eu mă voi concentra pe proba de simplu, dar îmi face mare plăcere să joc şi dublu"





În aceeaşi conferinţă de presă, Andreea Mitu a declarat că este foarte bucuroasă că a reuşit să câştige trofeul acasă. "În 2015 am jucat finala aici, e minunat să revin şi să joc la BRD Bucharest Open. Mă bucur că am avut ocazia să joc cu Irina, să fiu în finală şi de data asta să câştig. E foarte frumos să joci acasă. E şi mai uşor, pentru că avem prietenii şi familia lângă noi. A fost o săptămână foarte bună. Eu mă voi concentra pe proba de simplu, dar îmi face mare plăcere să joc şi dublu, sunt mai relaxată. O să am două săptămâni de antrenamente, o să văd unde o să intru la simplu pentru că am luat-o de la 0 şi nu e uşor. Aşa că mă voi axa pe simplu", a spus Andreea Mitu.



Mitu a precizat că îşi doreşte pe viitor să călătorească la turneele unde va juca împreună cu băiatul său, Adam, care are acum 7 luni. "Îmi doresc foarte mult să fie cu mine la fiecare turneu. Vreau să călătorim împreună pentru că mă motivează", a adăugat Andreea Mitu.



Perechea română formată din Irina Begu şi Andreea Mitu a câştigat, duminică, trofeul în proba de dublu a turneului de tenis BRD Bucharest Open, după ce a învins în finală cuplul Danka Kovinic (Muntenegru)/Maryna Zanevska (Belgia) cu scorul de 6-3, 6-4.



Pentru câştigarea trofeului, perechea Irina Begu/Andreea Mitu va încasa 12.300 de dolari şi 280 de puncte WTA, în timp ce finalistele Danka Kovinic (Muntenegru)/Maryna Zanevska (Belgia) vor primi 6.400 de dolari şi 180 de puncte.





