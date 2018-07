Ion Țiriac, despre trăirile Mihaelei Buzărnescu de pe teren: "Dacă ar lupta doar cu adversarul ar fi mult mai bine"

Mihaela Buzărnescu a ajuns în semifinale la BRD Bucharest Open, iar victoria cu Yafan Wang de vineri a fost văzută din tribune și de Ion Țiriac. "Dacă ar lupta doar cu adversarul ar fi mult mai bine, vorbește mult și se deconcentrează. Are o viteză de execuție foarte plăcută", a precizat omul de afaceri făcând referire la numărul 25 din clasamentul WTA.

Despre Mihaela Buzărnescu



"Mihaela Buzărnescu are o viteză de execuţie foarte plăcută. Dacă ar lupta doar cu adversarul ar fi mult mai bine. Andy Murray lupta cu 7 inşi, ea luptă numai cu 3. Vorbeşte tot timpul şi se deconcentrează. Dar nu a ajuns unde a ajuns cumpărând bilete la loterie. Înseamnă că e o jucătoare bună. Stă foarte bine în teren, ca poziţie" - Ion Țiriac, citat de Agerpres.

Despre noul val din tenisul feminin românesc





"Nu le cunosc, să mă scuze (n.r. face referire la următoarele tinere care ar putea urca în clasamentul mondial), însă motoarele sunt aici, cel puţin în tenisul feminin, au de unde să ia exemplu. Întotdeauna motorul trage în spate. În spatele lui Năstase s-a născut Ruzici, Simionescu şi alţii. Acum e această pleiadă de fete care joacă bine, păcat că nu avem încă ce ne trebuie pentru competiţie. Toate aceste fete vin din cele 30 de turnee de 10.000 de dolari organizate în ţară când era Năstase preşedinte FRT", a completat Țiriac.



Se vor juca sâmbătă la BRD Bucharest Open:



Terenul Central, de la ora 12:30





[WC] I. Begu (ROU) / A. Mitu (ROU) vs J. Cristian (ROU) / E. Ruse (ROU)







Nu înainte de ora 15:00





[4] P. Martic (CRO) vs [2] M. Buzarnescu (ROU)

[1] A. Sevastova (LAT) vs [8] P. Hercog (SLO)

[1] M. Buzarnescu (ROU) / R. Olaru (ROU) vs D. Kovinic (MNE) / M. Zanevska (BEL).





*Turneul poate fi urmărit în direct la Digisport 2.







BRD Bucharest Open face parte din categoria International și este dotat cu premii în valoare de 250.000 de dolari. Competiția se desfășoară în perioada 14-22 iulie 2018, la Arenele BNR din Capitală.